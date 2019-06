Zadanie składało się z kilku etapów. Pierwszy z nich dotyczył rozbudowy czterokilometrowego odcinka trasy wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec-Ćmielów-Ożarów od Julianowa, do końcowego odcinka przyszłej obwodnicy. Poszerzona jezdnia zyskała nową nawierzchnię, powstały zatoki autobusowe, chodniki i ścieżka rowerowa. Przebudowane zostały też przydrożne rowy i sieć wodociągowa. Droga zyskała kanalizację deszczową i oświetlenie.

Drugi etap polegał na budowie pięciokilometrowej obwodnicy Ćmielowa - miasteczka, które leży wzdłuż trasy nr 755. Miejscowy samorząd od 2006 r. zabiegał o budowę obwodnicy.

Wg pierwotnej koncepcji, obwodnica miała przebiegać północną stroną Ćmielowa, ale ze względu na pojawienie się przepisów programu Natura 2000 o obszarach chronionych, nową drogę zaprojektowano na południe od starego śladu trasy. Gmina partycypowała w kosztach przygotowania dokumentacji.

Obwodnica liczy 5,1 km długości. W jej przebiegu powstały m. in. dwa ronda, ścieżka rowerowa i chodniki dla pieszych, wiadukt i przejścia dla zwierząt. Przebudowane zostały skrzyżowania z drogami lokalnymi, powstały drogi dojazdowe do pól, wyregulowano cieki wodne. Przebudowana została także istniejąca w okolicy sieć gazowa, elektryczna wodociągowa i kanalizacja deszczowa.

Na połączeniu obwodnicy z ul. Sandomierską powstało miejsce obsługi podróżnych z parkingami dla pojazdów osobowych i ciężarowych. Z myślą o osobach poruszających się na rowerach powstało miejsce obsługi rowerzystów.

W rozmowie z PAP wicedyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Karol Rożek podkreślił, że budowa obwodnicy wynikała z potrzeb mieszkańców, a przeprowadzone badania potwierdziły przekroczenie norm hałasu.

Dodał, że w związku ze zwartą zabudową, trzeba byłoby zaekranować całą miejscowość, albo zrobić strefę ograniczonego użytkowania i płacić odszkodowania z tego tytułu. "Podjęto więc decyzję, że lepiej będzie dla dobra mieszkańców, jak i tranzytu, żeby wyeliminować ruch z tej miejscowości" – powiedział Rożek.

Budowa przedsięwzięcia o wartości 71,7 mln zł była możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej (ok. 46,957 mln zł), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

To kolejna inwestycja drogowa w regionie. W ostatnim czasie otwarto obwodnicę Staszowa oraz wyremontowany ponad 10-km odcinek DW 762 na odcinku od węzła Kielce-Południe przy trasie S7 do granicy z gminą Małogoszcz, a także liczącą ok. 2,7 km obwodnicę Chmielnika. Obecnie trwa rozbudowa m.in. DW 764 na odcinku Kielce – Staszów, połączona z budową obwodnicy Daleszyc.(PAP)

autor: Piotr Grabski