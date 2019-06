Bank Millennium uruchomił wersję produkcyjną API



Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Bank Millennium udostępnił produkcyjnie specjalny interfejs dostępowy otwartej bankowości oparty na standardzie PolishAPI. Dzięki niemu licencjonowane podmioty trzecie (TPP) mogą teraz świadczyć klientom banku usługi zawarte w dyrektywie PSD2, podał bank.

Usługi udostępnione podmiotom trzecim to: dostęp do informacji o rachunku (AIS - Account Information Service), potwierdzenia dostępności środków na rachunku (CAF- Confirmation of Availability of Funds) oraz inicjowania płatności (PIS - Payment Initiation Service).

"W trosce o bezpieczeństwo klientów, Bank Millennium wprowadził mechanizmy pozwalające na monitorowanie oraz zarządzanie wyrażonymi zgodami. Każda zgoda, bez względu na rodzaj usługi oraz czas trwania jej ważności (jednorazowa, bądź zgoda na usługę wielokrotną), będzie dostępna w specjalnym repozytorium gromadzącym zgody aktywne, nieaktywne i archiwalne. Da to klientowi wgląd w wydane zgody i pozwoli śledzić zainicjowane na ich podstawie usługi, również te, bez aktywnego udziału klienta. Z poziomu repozytorium klient może również każdą zgodę odwołać lub zgłosić sprzeciw" - czytamy w komunikacie.

Bank zdecydował się na model uwierzytelniania polegający na przekierowaniu do serwisu bankowego. Jest to sprawdzony, doskonale znany na polskim rynku mechanizm, który od klientów nie wymaga stosowania żadnych nowych narzędzi czy metod. Dokładnie na tej samej zasadzie działają mechanizmy uwierzytelniające płatności internetowe, podkreślono.

Celem dyrektywy PSD2 jest umożliwienie świadczenia wybranych usług płatniczych podmiotom innym niż banki, oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na rynku usług płatności.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

