Źródło: Bloomberg

Google to firma od początku kojarzona ze szczególnym sposobem traktowania swoich pracowników, na wiedzy których zbudowała całe imperium: posady są zwykle świetnie płatne, z licznymi bonusami. Pracownicy przywykli już do faktu, że polityka firmy jest transparentna i że zawsze mogą wszystko wspólnie przedyskutować. Tak było aż do 2017 roku, kiedy do mediów wyciekła notatka wewnętrzna na temat zarobków pracowników. O szczegółach buntu pracowników Google w podcaście Bloomberga mówi Irene Knapp, starsza programistka Google.