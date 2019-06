"Warunki nabycia udziałów przez Orange Polska zostały podane do wiadomości publicznej raportem bieżącym 10/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. i nie uległy zmianie. Płatność dokonana w dniu dzisiejszym wyniosła 147 mln zł. Pozostała część zostanie rozliczona przed końcem 2022 r. i zostanie oparta o osiągnięcie przez BlueSoft określonych celów finansowych w latach 2019 r. i 2020 r., a także uzależniona od spełnienia określonych innych warunków prawnych" - czytamy w komunikacie.

Wczoraj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Orange Polska kontroli nad BlueSoft.

W końcu kwietnia br. Orange Polska podał, że zawarł przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce BlueSoft w celu wzmocnienia swojej działalności w obszarze klientów biznesowych. Jak wówczas informowano, całkowita wartość przedsiębiorstwa oraz łączna wartość transakcji miały wynieść ok. 200 mln zł.

BlueSoft oraz Essembli działają na rynku sprzedaży rozwiązań i usług IT, z kolei Grupa Orange Polska działa na wielu rynkach właściwych związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, a za pośrednictwem należącej do grupy spółki Integrated Solutions także na rynku sprzedaży rozwiązań infrastruktury i usług IT.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

