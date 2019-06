Głosowany w tym tygodniu projekt to efekt półrocznych negocjacji z Komisją Europejską. Przypomnijmy pokrótce sekwencję wydarzeń. W drugiej połowie ub r. zaczęły drożeć prawa do emisji CO2, co z kolei wywołało skokowy wzrost hurtowych cen prądu. Rząd obawiał się rosnących rachunków postanowił jednocześnie obniżyć akcyzę na prąd oraz tzw. opłatę przejściową oraz zamrozić ceny prądu na poziomie z 30.06 2018. Napisana na kolanie i uchwalona w pośpiechu w jeden dzień ustawa okazała się pełna dziur i wywołała chaos na rynku. Zamrożenie cen nie weszło bowiem w życie ze względu na długie negocjacje z Komisją Europejską, które wstrzymały wydanie przez resort energii kluczowego rozporządzenia. Komisja Europejska wytykała Polsce, że rozporządzenie łamie unijne rozporządzenie o rynku energii oraz zasady pomocy publicznej.

Ostatecznie po blisko pięciu miesiącach negocjacji rząd zdecydował się wykorzystać furtkę od początku wskazywaną przez Brukselę – tzw. usługę celu publicznego. Rząd może dopłacić jakiejś firmie za usługę, który uznaje za ważny społecznie, np. dostarczanie przesyłek do miejscowości, do których nie opłaca się ich dostarczać.

Zgodnie z nowelizacją, za taką usługę uznany będzie niemal cały rynek energii w Polsce. Obejmie to ponad 15 mln gospodarstw domowych, ponad 61 tys. jednostek sektora finansów publicznych (m.in. samorządy i szpitale) a także prawie 2 mln mikroprzedsiębiorców i 57 tys. małych firm. Te trzy grupy będą musiały składać swoim dostawcom prądu specjalne oświadczenia, że ulga im się należy.

18,5 tys. średnich i dużych firm będzie płacić wyższe ceny – to cena kompromisu z Komisją Europejską. Będą mogły jednak ubiegać się o rekompensaty w ramach pomocy de minimis czyli 200 tys. euro w ciągu trzech lat. Czy to dużo czy mało? Dla niewielkiego producenta mebli czy porcelany to w zupełności wystarczy. Dla wielkiej fabryki to może być trochę mało. Ale trzeba pamiętać, że podwyżki cen prądu uruchomią ponownie wielki potencjał wzrostu efektywności energetycznej, który wciąż drzemie w polskiej gospodarce.

Ustawa przewiduje też, że firmy energetyczne dostaną rekompensaty za sprzedawanie prądu poniżej kosztów. Sposób ich wypłaty określi w specjalnym wzorze resort energii w ciągu 21 dni po wejściu w życie ustawy. Według nieoficjalnych informacji portalu WysokieNapiecie.pl będzie to ten sam wzór, który już wcześniej został gremialnie oprotestowany przez branżę bo nie uwzględniał wszystkich kosztów. Zostanie w nim tylko poprawiony błąd matematyczny. Nowością jest to, że niezadowolone z wzoru firmy będą mogły złożyć wniosek o dodatkową rekompensatę do URE.

Ustawa zmienia także zasady na drugie półrocze. Co trzeba będzie zrobić firmy żeby dostać rekompensaty? Ustawa dotyczy tylko cen na 2019 r. co nas czeka w przyszłym roku? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl