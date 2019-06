Huckleberry Games pozyskało 1,5 mln zł z emisji akcji serii F



Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Huckleberry Games pozyskało 1,5 mln zł z emisji akcji serii F, podała spółka. Środki zostaną przeznaczone na realizację nowej strategii operacyjnej, kontynuowanie prac nad grą "Edengrad" oraz na realizację nowych projektów rozwojowych.

Inwestorzy objęli łącznie 750 tys. szt. akcji po cenie emisyjnej 2 zł za akcję. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na wdrożenie i realizację nowej strategii operacyjnej oraz zakończenie prac nad grą "Edengrad""i jej pełne wydanie, a także na realizację i wdrożenie nowych projektów, podano.

"Emisja serii F była bardzo ważnym krokiem w historii spółki. To dzięki niej spółka będzie mogła kontynuować pracę nad naszym flagowym produktem, czyli 'Edengradem' oraz wesprze rozwój nowych obiecujących projektów. Cieszymy się, że kolejni akcjonariusze, pomimo stosunkowo kiepskiego PR-u wokół spółki, uwierzyli w nią i razem z nami chcą ją rozwijać, a my w zamian zapewnimy im nową, lepszą jakość" - powiedział prezes Patryk Borowski, cytowany w komunikacie.

Spółka przygotowuje się do wydania aktualizacji gry "Edengrad" o nazwie "Your Own Wasteland". Aktualizacja ma umożliwić graczom uruchamianie własnych prywatnych serwerów gry, a także modyfikowanie gry w celu stworzenia własnych światów, zadań, przedmiotów oraz przeciwników. Planowany termin wydania aktualizacji to czerwiec 2019 r., czytamy dalej.

Pod koniec 2018 r. w akcjonariacie spółki pojawił się nowy inwestor finansowy - Arionn Investment, który posiada akcje stanowiące 46,33% udziału w kapitale zakładowym i 56,42% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Huckleberry Games to producent gier, który zadebiutował w pod koniec grudnia 2017 r. na rynku NewConnect.

(ISBnews)