Asseco liczy na pierwsze wdrożenia Asseco Voice Banking w IV kwartale



Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - W inkubatorze Asseco Innovation Hub powstaje jeden z pierwszych na polskim rynku produktów - Asseco Voice Banking, umożliwiający obsługę głosową bankowości internetowej, podało Asseco. Pierwsze wdrożenie produkcyjne w wybranych bankach pracujących na systemach bankowych Asseco planowane jest w czwartym kwartale 2019 roku.

"Popularność usług głosowych będzie stale rosła. Potwierdzają to ostanie badania, z których wynika, że 20% informacji wyszukiwanych w Google za pomocą urządzeń mobilnych odbywa się już głosowo, a do 2020 roku ich udział powinien wzrosnąć do 50%. Branża finansowa również przygotowuje się do tych zmian. Wychodząc naprzeciw jej oczekiwaniom w inkubatorze Asseco Innovation Hub powstaje jeden z pierwszych na polskim rynku produktów - Asseco Voice Banking, umożliwiający obsługę głosową bankowości internetowej. Nad rozwiązaniem pracuje zespół Vivic Labs, który znalazł się w gronie laureatów zeszłorocznego hackathonu CodePlay by Asseco" - czytamy w komunikacie.

Asseco Voice Banking służy do zlecania głosem podstawowych operacji w bankowości elektronicznej, takich jak sprawdzanie stanu konta, historii transakcji, informacji o najbliższym bankomacie, ale również wykonywania przelewów. Produkt oparty jest o rozwiązanie Google Assistant. Jednocześnie wykorzystuje mechanizmy samouczące, pozwalające na lepsze zrozumienie intencji użytkownika.

"Asseco Voice Banking to jeden z dwóch pierwszych komercyjnych produktów stworzonych w ramach działu Asseco Innovation Hub. Jest to miejsce, dające młodym ludziom szansę realizacji własnych pomysłów i tworzenia innowacyjnych produktów, które znajdują zastosowanie w biznesie" - powiedział Jarosław Bryl, dyrektor zarządzający Asseco Innovation Hub, cytowany w komunikacie.

"Zdecydowaliśmy się na rozwój Asseco Voice Banking, ponieważ mamy świadomość, że nie ma bardziej naturalnej formy komunikacji niż głosowa. Dużo sprawniej jest nam coś powiedzieć niż napisać, znika też problem związany z nauką obsługi danego interfejsu. Proste operacje są wykonywane w wygodniejszy sposób. Myślę, że Asseco Voice Banking może zachęcić do bankowania online wszystkie osoby, które do tej pory obawiały się, że sobie nie poradzą lub miały trudności z obsługą swojego konta internetowego. A jeśli dodamy do tego fakt, że jest to rozwiązanie zapewniające dużą mobilność, to na pewno powinno zachęcić do jego przetestowania" - dodał dyrektor Działu Asseco Innovation Hub Tomasz Buczak.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)