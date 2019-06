"Mamy szanse na zbliżenie się do 5% r/r tempa wzrostu PKB na koniec 2019 roku, ponieważ firmy zaczęły inwestować" - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami.



"Ten i przyszły rok będzie szczytem realizacji inwestycji publicznych i będzie działało to silnie popytowo na gospodarkę. Mamy duże szanse by utrzymać silny wzrost gospodarczy " - dodał.



Ocenił, że w II kw. 2019 dynamika wzrostu inwestycji może być dwucyfrowa jak w I kw. br., gdy wyniosła 12,6% r/r.



"Przekroczyliśmy w funduszach unijnych 50 tys. realizowanych inwestycji wartych 400 mld zł w ramach polityki spójności" - powiedział Kwieciński.



Oceniając przebieg realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) powiedział, że obecnie 'jesteśmy w połowie drogi jeśli chodzi o realizację SOR.



"W podstawowym dokumencie SOR mieliśmy 185 projektów strategicznych – obecnie mamy 352 projekty, 40 zamkniętych rozliczonych i 41 zamkniętych nie rozliczonych" - powiedział Kwieciński.



"Obecnie możemy powiedzieć, że skierowaliśmy 962 mld zł środków - czyli 65% realizacji planu przeznaczyliśmy na rozwój i wsparcie naszego kraju" - podkreślił minister.



Inwestycje i lokalne przedsięwzięcia, lepsze prawo dla biznesu, uszczelnianie finansów publicznych, wielkie programy społeczne są realizowane w ramach SOR, wymienił minister.



"Dzięki uszczelnieniu mogliśmy kierować środki pozyskane na działania prorozwojowe i działania społeczne - tj. głównie inkluzywne" - wskazał Kwieciński.



"Wzrost dochodu rozporządzalnego jest dla nas jednym z najważniejszym wskaźnikiem w SOR - wzrost dochodu rozporządzalnego był szybszy niż wzrost gospodarczy. Ten dochód wzrósł od 1386 zł do 1693 zł w ciągu 2015-2018 roku" - dodał.



W lutym 2017 r. rząd przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020" (z perspektywą do 2030 r.). Strategia zakłada m.in. wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 2 bln zł do roku 2020. Najważniejszym zakładanym rezultatem SOR ma być zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 76-80% średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78% średniej unijnej w 2020 r. (95% w 2030 r.).

