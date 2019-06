Mówiąc w czwartek o planach fuzji z Lotosem prezes PKN Orlen stwierdził, że „wszystko idzie zgodnie z planem”. Dodał, że złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Europejskiej planowane jest do końca czerwca. "Pracujemy intensywnie nad warunkami. Takie procesy trwają, ale chcemy go zdecydowanie przyspieszyć" - powiedział prezes PKN Orlen.

Jak mówił w maju Obajtek, wniosek koncentracyjny do Komisji Europejskiej ma być złożony, gdy wszelkie wątpliwości i kwestie dotyczące przejęcia Lotosu przez Orlen będą już rozstrzygnięte.

Pod koniec lutego 2018 roku PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia przez PKN Orlen kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, a w listopadzie PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej roboczy wniosek w sprawie przejęcia Lotosu. Jak informował zarząd płockiego koncernu, wersja robocza wniosku stanowi podstawę do wypracowania, wspólnie z Komisją Europejską, finalnej wersji, w której znajdą się precyzyjnie określone warunki, 'na bazie których PKN Orlen będziemy mógł zrealizować transakcję przejęcia Grupy Lotos".

Jak anonsował wcześniej płocki koncern, w pierwszym etapie planuje on nabyć 32,99 proc. akcji Grupy Lotos od Skarbu Państwa, a następnie ogłosić wezwania na zakup jej akcji reprezentujących do 66 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

PKN Orlen ma obecnie 1787 stacji paliw w Polsce. Po przejęciu Grupy Lotos liczba ta zwiększy się do 2382 punktów. W przeliczeniu na udziały rynkowe stacje Orlenu mają w Polsce około 34 proc., a po przejęciu sieci Lotosu udział ten wzrósłby do ponad 40 proc.

PKN Orlen ma też obecnie 582 stacje paliw na rynku niemieckim (stacje ekonomiczne pod marką Star), 409 w Czechach (pod marką Benzina, Orlen szacuje swój udział w tamtejszym rynku detalicznym na ponad 23 proc.) oraz 25 stacji na Litwie.

