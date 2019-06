Zapytany przez PAP o terminy osiągnięcia gotowości operacyjnej kupowanego od USA systemu Patriot, Skurkiewicz odpowiedział: "Jeżeli chodzi o zdolności operacyjne, to jest etapowanie. Pierwsze baterie Patriot będą do naszej dyspozycji już 2022 r. i będą w tym czasie automatycznie szkolone zespoły i załogi, które będą od razu obsługiwać ten sprzęt".

Dopytywany, czy w 2022 r. system Patriot będzie już w gotowy do użycia, stwierdził: "Bez wątpienia tak".

Umowa wartości 4,75 mld dolarów (16,6 mld zł) w pierwszej z dwóch planowanych faz programu Wisła podpisano pod koniec marca ub. r. Zgodnie z kontraktem Polska ma otrzymać dwie baterie sytemu Partiot, na które złożą się m. in. po cztery radary i stanowiska kierowania ogniem, sześć stanowisk kierowania i dowodzenia, 16 wyrzutni, 208 pocisków, wyposażenie techniczne, pakiet logistyczny i szkolenia. Dostawy mają nastąpić do roku 2022.

W maju pełnomocnik ds. programu Wisła - w ramach którego Polska kupiła system Patriot - płk Michał Marciniak zapewnił w rozmowie z PAP, że program obrony powietrznej Wisła jest priorytetem MON, a prace postępują; trwają już przygotowania do budowy infrastruktury i szkolenia personelu.

"Pracujemy nad koncepcją logistycznego wsparcia systemu przez następne 30 lat, kolejna sprawa to wypracowanie struktur i wyselekcjonowanie ludzi do obsługi systemu. Operatorzy muszą opanować angielski na dość wysokim poziomie" – mówił płk Marciniak. Wtedy też poinformował, że w maju udaje się na rozmowy o rozpoczęciu szkolenia żołnierzy obsługujących zestawy Patriot. W planie jest wysłanie w kilku turach ok. 150 żołnierzy.

Zwrócił uwagę, że jednym z elementów programu jest przygotowanie struktury organizacyjno-etatowej. "Minister wydał decyzję nakazującą opracowanie struktur, tak żeby pierwszy dywizjon wszedł do służby bez problemów. W tej chwili polski dywizjon obrony przeciwlotniczej liczy 200-300 osób, dywizjon systemu Patriot w USA czy Niemczech to 700 osób. To duże przedsięwzięcie logistyczne, któremu z pewnością podołamy" – zapewniał PAP płk Marciniak.

Dodał też, że dostawom radarów dla jednostek baterii zamówionych w pierwszej fazie, nie grożą opóźnienia, a strona amerykańska potwierdziła, że dostawy radarów sektorowych w najnowszej wersji nastąpią w terminie.

>>> Czytaj też: Polska podpisała porozumienie z USA ws. współpracy przy programie jądrowym