PGE GiEK ogłosiła przetarg na budowę bloków gazowych w Dolnej Odrze



Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - uruchomiła postępowanie przetargowe na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1 400 MW w Elektrowni Dolna Odra, podała spółka. Przedmiot zamówienia o szacunkowej wartości ok. 4 mld zł zakłada realizację inwestycji w formule "pod klucz".

"Przedmiot zamówienia uwzględnia m.in. zaprojektowanie, dostawę, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu zamawiającego, serwis w okresie gwarancji oraz świadczenie usług serwisowych dla obu turbin gazowych przez 12 lat" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z założeniem bloki gazowo-parowe (CCGT) będą zrealizowane w układzie jedno-wałowym (single-shaft). Każdy blok będzie składał się m.in. z turbiny gazowej, generatora, kotła odzysknicowego oraz turbiny parowej. Bloki będą zasilane wysokometanowym gazem ziemnym, a w przyszłości będą mogły być wyposażone w moduł umożliwiający kogeneracyjne wytwarzanie ciepła technologicznego (w postaci pary technologicznej) i grzewczego (w postaci wody sieciowej) na potrzeby lokalnego rynku ciepła.

"Grupa PGE chce być liderem transformacji energetycznej, a budowa nowych bloków zasilanych niskoemisyjnym gazem jest kolejnym etapem naszej sukcesywnej zmiany. Stawiamy na najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, które pozwolą nam uzyskać wysoką sprawność aktywów i docelowo zmieniać się w kierunku grupy coraz bardziej efektywnej i coraz bardziej przyjaznej środowisku. ZEDO jest tego doskonałym przykładem. Ewolucja od historycznych bloków zasilanych wyłącznie węglem, poprzez ultranowoczesne bloki gazowe, a docelowo maksymalne wykorzystanie również potencjału odnawialnych źródeł energii, głównie fotowoltaiki, to kierunek, w którym zmierzamy nie tylko na Pomorzu Zachodnim" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

"Realizacja projektu przyczyni się istotnie do realizacji celów klimatycznych UE i jest zgodna ze światowymi trendami w energetyce zakładającymi budowę niskoemisyjnych jednostek wytwórczych, co doskonale wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju Grupy PGE. Projektowane nowoczesne jednostki wytwórcze będą miały szansę na długoterminowe wsparcie dzięki mechanizmowi rynku mocy. Będzie to możliwe w szczególności dzięki spełnieniu wymagań konkluzji BAT oraz kryterium emisyjności poniżej 550 kg CO2/MWh, wymaganego przez Unię Europejską" - dodał prezes PGE GiEK Robert Ostrowski.

Wstępny harmonogram inwestycji zakłada rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy na przełomie 2019 i 2020 r., a początek eksploatacji nowych bloków planowany jest na IV kwartał 2023 r. Ostateczny harmonogram określony zostanie w umowie ze zwycięzcą ruszającego przetargu. Jednym z kluczowych czynników dla terminowej realizacji inwestycji jest sprawna realizacja przyłącza gazowego przez Gaz-System.

"Kluczowa dla PGE GiEK inwestycja oparta o paliwo gazowe zapewni odtworzenie mocy wytwórczych Elektrowni Dolna Odra, wycofanych już z eksploatacji dwóch bloków energetycznych nr 3 i 4 oraz przewidywanego zakończenia pracy bloków nr 1 i 2, które obecnie świadczą usługę interwencyjnej rezerwy zimnej na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego" - wskazał Norbert Grudzień, wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK.

Bloki gazowo-parowe zostaną zbudowane na wydzielonym terenie znajdującym się w sąsiedztwie istniejących bloków Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Taka lokalizacja pozwoli na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe.

"Grupa PGE przygląda się także możliwości wykorzystania terenów ZEDO do rozwoju mocy fotowoltaicznych w ramach dużego Programu PV. Wstępne analizy wskazują, że docelowo mogłyby tam zostać zlokalizowane panele o mocy nawet 125 MW" - podano także.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)