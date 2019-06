Na piątkowym zamknięciu WIG20 spadł 0,6 proc. do 2.286,46 pkt., WIG zniżkował 0,5 proc. do 59.092,01 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,3 proc. do 4.032,87 pkt., a sWIG80, jako jedyny, zyskał 0,1 proc. do 11.610,11 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 700 mln zł, z czego 620 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 po otwarciu notowań w okolicach czwartkowego zamknięcia wszedł w fazę spadkową, która trwała do godz. 11.00 (ok. 2.285 pkt.), a następnie rozpoczął trendu boczny o maksymalnie kilkupunktowej zmienności.

Podobnie zachowywał się niemiecki DAX, a na pozostałych rynkach akcji w europejskiej części regionu EMEA panowały niewielkie zmiany – wzrosty od 0,1 proc. do 0,3 proc. odnotowały parkiety turecki, węgierski i czeski, a rosyjski zniżkował o 0,2 proc.

DAX stracił 0,6 proc., a S&P500 zniżkował 0,4 proc. o 17.15.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: CCC – spadek o 1,7 proc., Lotos – o 1,7 proc. i KGHM – o 1,5 proc. Kurs Orlenu spadł o 1,0 proc.

PKN Orlen poinformował w trakcie piątkowej sesji, że decyzją walnego zgromadzenia wypłaci 3,5 zł dywidendy. Zarówno w 2017, jak i 2018 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 3 zł na akcję.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: JSW – o 1,6 proc., CD Projekt – o 1,0 proc. i Alior Bank – o 0,9 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje: Altus TFI – spadek o 8,5 proc. i Kogeneracji – o 6,9 proc.

Akcje Kogeneracji zaliczyły tegoroczne minimum i były również najniżej od sierpnia 2005 roku.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Primetech - wzrost o 26,5 proc., Mercatora – 10,2 proc. i R22 – o 7,0 proc. Wzrosła również cena Famuru – o 1,8 proc.

Akcje Primetech zwyżkowały po tym, jak Famur podał, że planuje ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, tak by mieć 100 proc. jej akcji - akcje będą nabywane po cenie 1,45 zł (na czwartkowym zamknięciu były wyceniane na 1,13 zł).

Podczas piątkowej sesji Famur podał, że jego główny akcjonariusz TDJ Equity I, chce, by spółka wypłaciła 0,53 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok oraz zysków z lat ubiegłych - wcześniej zarząd Famuru rekomendował wypłatę 0,36 zł dywidendy na akcję. W 2018 roku spółka wypłaciła 0,44 zł dywidendy na akcję.