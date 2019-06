"Cała setka uzbierała ok. 153 mld zł majątku, czyli o 10 mld zł więcej niż rok temu. Lokalnie to rekordowa kwota, ale globalnie 100 najbogatszych Polaków ma w sumie zaledwie jedną trzecią tego, co jeden Amerykanin Jeff Bezos, czyli najbogatszy człowiek na Ziemi" - czytamy w poniedziałkowym "Wprost".

"Drugi rok z rzędu tytuł najbogatszego Polaka przypadł Michałowi Sołowowowi (12,1 mld zł), pierwszemu przemysłowcowi III RP. Kontrolowany przez niego chemiczny Synthos, producent podłóg Barlinek czy armatury łazienkowej Cersanit, przynoszą co roku setki milionów złotych zysku" - pisze tygodnik.

Tytuł wicelidera od lat dzierży Zygmunt Solorz z Polsatu (10,1 mld zł). Ex aequo na trzecim miejscu wylądowali po raz drugi Dominika (7 mld zł) i Sebastian Kulczykowie (7 mld zł) - czytamy. "Pod koniec czerwca ubiegłego roku doszło do ostatecznego podziału spadku po zmarłym w 2015 r. Janie Kulczyku. Jego dzieci, Dominika i Sebastian, odziedziczyli wspólnie ponad 10 mld zł gotówki pochodzącej ze sprzedaży akcji globalnego koncernu piwowarskiego SABMiller" - czytamy we "Wprost".

Tygodnik wskazuje, że na tegorocznej liście jest sporo niespodzianek. Największą z nich - jak czytamy - jest dramatyczny spadek Leszka Czarneckiego, który w zeszły roku z 1,5 mld zł majątku plasował się na 22. miejscu listy 100. "W tym roku ledwie się do rankingu załapał. Z niecałymi 400 mln zł znalazł się na przedostatnim miejscu. A jeszcze 11 lat temu twórca Getinu był w wiodącej trójce najbogatszych ludzi w kraju" - pisze "Wprost".

W zestawieniu na 88. pozycji znaleźli się też Anna i Robert Lewandowscy (450 mln zł). "Anna Lewandowska po raz pierwszy pojawiła się na liście najbogatszych kobiet. Teraz dołączyła do męża na liście 100" - informuje tygodnik.

Po raz pierwszy w gronie 100 najbogatszych Polaków znalazł się Marcin Gortat, który zajął 97. miejsce (400 mln zł). "Po tym, jak rok temu zmienił klub z Washington Wizards na Los Angeles Clippers, dostał ponad milion dolarów podwyżki za sezon" - czytamy w poniedziałkowym wydaniu tygodnika, który listę 100 najbogatszych Polaków publikuje po raz 30.

