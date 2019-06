W pierwszej dziesiątce zestawienia, na czwartym miejscu, znalazła się firma Asseco Poland, a na kolejnych: PGNiG, Comarch, Boryszew, Polpharma, Stalprodukt i Ciech.

W pierwszej 50-tce listy narodowych czempionów jest 26 spółek prywatnych i 24 pod kontrolą Skarbu Państwa. Największą grupę stanowią przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego (17), osiem spółek z sektora energetyki i siedem firm transportowych.

Jak podkreślił w liście skierowanym do uczestników poniedziałkowej prezentacji wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marek Niedużak, czempioni narodowi odgrywają ważną rolę na polskim rynku. "Posiadają oni nie tylko odpowiednie zasoby osobowe czy organizacyjne, lecz również finansowe i technologiczne, aby rozwijać działalność innowacyjną".

Działalność innowacyjna, jak zaznaczył, bezpośrednio przekłada się na rozwój gospodarki, a także na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej. "Czempioni są liderami w swoich branżach, a poprzez inwestowanie w badania i rozwój przyczyniają się do wprowadzania nowości oraz innowacji na polski rynek" - napisał.

Jak powiedział PAP dr Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight i wykładowca SGH, przy tworzeniu rankingu czempionów narodowych zbadano cztery kluczowe kwestie. Są to: wpływ na gospodarkę, czyli wartość przychodów, wielkość zatrudnienia, kapitał, który jest do dyspozycji w danej firmie, skala inwestycji tej firmy; znaczenie w branży - jak silna jest w swoim sektorze - czy jest monopolistą, czy ma bardzo duży wpływ na rynek; ekspansja zagraniczna, czyli to, ile dana firma eksportuje, czy ma za granicą zakłady produkcyjne, oddziały, podmioty zależne, spółki córki; innowacje.

"Na podstawie samej aktywności w zakresie innowacji poszczególnych firm skonstruowaliśmy (...) subwskaźnik, który wpływa na pozycję narodowych czempionów. Opiera się on na liczbie zarejestrowanych patentów, liczbie znaków handlowych, osób, które są zatrudnione w dziale badań i rozwoju, skali inwestycji w badania i rozwój, a także współpracy z instytucjami, takimi jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Firmy, które są innowacyjne w tym polu stają się narodowymi czempionami" - wyjaśnił Czerniak.

Według niego innowacyjność jest piętą achillesową polskiej gospodarki. "Wciąż wielkość inwestycji w badania i rozwój w relacji do PKB jest dużo mniejsza niż na Zachodzie i poniżej średniej dla krajów regionu" - podkreślił. Jego zdaniem narodowi czempioni są pozytywnymi wyjątkami.

Czerniak zaznaczył, że innowacyjność jest tym, co stanowi podwaliny do rozwoju gospodarki w długim terminie. "Wzrost popytu związany z transferami socjalnymi jest bardzo ważny dla gospodarki, ale on wpływa na nią w krótkim okresie. W długim okresie kluczowe są budowa potencjału gospodarczego, wzrost produktywności, a to możemy osiągnąć głownie dzięki innowacjom" - przekonywał. Podkreślił, że firmy z pierwszej trójki są przedsiębiorstwami "innowacyjnymi, mają daleko posuniętą ekspansję zagraniczną, a także duży wpływ na polską gospodarkę".

Prezes KGHM Marcin Chludziński obecny na poniedziałkowej prezentacji wskazał, że innowacyjność jest dla jego firmy bardzo ważna. "Zawsze trzeba pamiętać po co są innowacje. Dla nas są dwa wątki. Pierwszy to zwiększenie bezpieczeństwa ludzi w pracy. W większości wydobywamy w warunkach podziemnych, a za granicą również w kopalniach otwartych (...). Szukamy wszystkiego, co zwiększy poziom bezpieczeństwa pracujących ludzi" - mówił. Dodał, że innowacje służą też do uzyskania efektywności kosztowej i elastyczności produkcyjnej, czyli zwiększania wolumenu wydobycia.

Wskaźnik narodowych czempionów, na podstawie którego powstał ranking, "został obliczony dla 50 grup kapitałowych (...), które uzyskały najwyższą punktacje w kategorii gospodarka. Indeks ten został z kolei obliczony dla 105 grup kapitałowych będących pod kontrolą polskiego kapitału, które miały powyżej 1 mld zł przychodów rocznie w 2017 r., zatrudniały ponad 100 osób, a kapitał firmy wynosi ponad 100 mln zł" - podano w opracowaniu "Czempioni narodowi. Jak wspierają innowacje".

