Sasin: rada ministrów przyjmie w poniedziałek ustawę antylichwiarską

Źródło: PAP

Ustawa antylichwiarska jest już gotowa i dzisiaj rada ministrów tą ustawę przyjmie - powiedział we wtorek wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że zostanie ona niezwłocznie skierowana do Sejmu, by w lipcu parlament mógł ją przyjąć.