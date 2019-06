PHN rozpocznie budowę biurowca Skysawa w Warszawie w najbliższych dniach



Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) rozpocznie "w najbliższych dniach" budowę flagowego projektu przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie, podała spółka. Biurowiec będzie nosił nazwę Skysawa.

"Budowa flagowej inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości rozpocznie się w najbliższych dniach. Projekt ma już prawomocne pozwolenie na budowę. Na działce w kwartale ulic Świętokrzyskiej, Twardej, Mariańskiej i alei Jana Pawła II powstanie nowoczesny kompleks biurowo-handlowy o powierzchni ok. 40 000 m2. Doskonała lokalizacja obiektu - w ścisłym centrum Warszawy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Centralnego i środków komunikacji miejskiej zapewni wygodny dojazd z każdej części miasta. Niewątpliwym atutem inwestycji będzie bezpośrednie połączenie wieżowca ze stacją metra Rondo ONZ. Za komercjalizację inwestycji odpowiada firma doradcza Colliers International" - czytamy w komunikacie.

Nowa nazwa inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości to połączenie nowoczesności i świeżego spojrzenia na dawną legendę stolicy, podkreśla spółka.

"Nazwa Skysawa powstała z połączenia słów sky (z ang. niebo) i Sawa. Pierwsze z nich nawiązuje do architektury, 155-metrowej wieży wchodzącej w skład kompleksu biurowego PHN, a także do możliwości rozwoju, jakie daje nowoczesna, doskonale zlokalizowana inwestycja. Sawa natomiast sięga do warszawskiej legendy, według której syrena Sawa wraz z Warsem założyła osadę Warszawa - dziś największe miasto Polski" - czytamy dalej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)