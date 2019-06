Unimot zainwestuje do 9,5 mln zł w mniejszościowy pakiet Green Electricity



Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Unimot podjął decyzję o inwestycji kapitałowej w spółkę Green Electricity, operatora platformy Blinkee.city, podała spółka. Łączne zaangażowanie Unimotu nie przekroczy ok. 9,5 mln zł.



"W ramach inwestycji, emitent zamierza objąć nowe udziały stając się istotnym, mniejszościowym udziałowcem w spółce Green Electricity, a także udostępni dodatkowe finansowanie dla Green Electricity, w postaci wieloproduktowej linii finansowej. Łączne zaangażowanie ze strony emitenta nie przekroczy kwoty ok. 9,5 mln zł. Poza emitentem w skład udziałowców spółki wchodzić będą trzy osoby fizyczne - założyciele i dotychczasowi właściciele spółki, z których żaden nie będzie posiadał więcej niż 33% udziałów oraz czwarta osoba fizyczna (nie związana z emitentem), która obejmie również pakiet nowo wyemitowanych udziałów" - czytamy w komunikacie.

"Rynkowi elektromobilności przyglądamy się od dłuższego czasu. Chcemy mieć w nim swój udział poprzez współpracę z doświadczonym partnerem, który osiągnął już sukces. Platforma blinkee.city wybiła się spośród wielu innych i osiągnęła sukces nie tylko w Polsce, ale potrafiła go także przenieść na inne europejskie kraje, takie jak Szwecja, Hiszpania, Węgry czy Rumunia" - powiedział prezes Unimotu Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Dotychczasowi oraz nowi udziałowcy oraz zarządy obu spółek planują podpisać 19 czerwca umowę inwestycyjną określającą szczegółowe warunki współpracy, w tym zasady podejmowania decyzji w ramach Green Electricity z udziałem Unimotu, uprawnienia udziałowców, jak również warunki wyjścia z inwestycji. Objęcie udziałów Green Electricty przez Unimot nastąpi 19 czerwca 2019 r., a udzielenie finansowania w okresie do 31 grudnia 2022, podano także.

"Celem inwestycji jest współpraca obu spółek w zakresie świadczenia usług wynajmu urządzeń transportu osobistego (nie wyłączając pojazdów samochodowych, rowerów, hulajnóg oraz skuterów) o napędzie elektrycznym na terenie Polski oraz za granicą, jak również rozwój związanych z tym technologii i oprogramowania. Inwestycja jest zgodna ze strategią emitenta, która zakłada m.in. rozwój atrakcyjnych obszarów biznesowych w odpowiedzi na obecne i przyszłe trendy rynkowe" - czytamy dalej.

"Pierwszych 5 skuterów pod marką blinkee.city przygotowywaliśmy sami. Obecnie jeździ ich ponad 1500 w 22 miastach w 6 krajach Unii Europejskiej. W naszej flocie znajdują się także e-hulajnogi i rowery elektryczne. Mamy sprawdzone e-rozwiązania oraz rynki głodne tego typu projektów" - dodał CEO i współzałożyciel blinkee.city Marcin Maliszewski.

Spółka podała, że w celu przyspieszenia rozwoju Green Electricity, Unimot planuje także wykorzystać sieć stacji paliw Avia jako centrum obsługi elektromobilności w mniejszych miastach poprzez przygotowanie pakietu franczyzowego pod marką Blinkee w Polsce oraz innych krajach europejskich. Działania te są obecnie w fazie planowania.

"Doświadczenie związane z rozwojem sieci Avia pozwoli zaoferować pakiet franczyzowy platformy blinkee.city w Polsce oraz innych krajach europejskich. Działania są obecnie w fazie planowania, ale widzimy ogromny potencjał. Chcemy maksymalnie wykorzystać szanse, jakie

daje rozwój koncepcji sharing economy" - dodał Sikorski. W Polsce sieć Avia, która rozwijana jest przez Unimot, liczy już niemal 50 stacji. W całej Europie jest ponad 3 tys. stacji pod szyldem Avia.

"Jesteśmy na etapie bardzo dynamicznego rozwoju. W zaledwie 3 lata zbudowaliśmy globalną społeczność liczącą niemalże 300 tys. zarejestrowanych użytkowników, którzy tylko w 2018 r. przejechali w sumie ponad 5 mln 600 tys. km. Wciąż jednak widzimy potencjał rynku polskiego i europejskiego, stąd zapotrzebowanie na środki finansowe. Chcemy nie tylko powiększać floty w krajach, w których nasze jednoślady już funkcjonują, ale planujemy także ekspansję na kolejne państwa. Zależy nam również na tym, by rozwijać jakościowo

aplikację obsługującą cały system, np. przez dodawanie kolejnych funkcjonalności tj. aktywny cennik czy kody rabatowe" - powiedział Maliszewski.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)