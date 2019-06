Najpopularniejszym kierunkiem z warszawskiego portu od stycznia do maja 2019 r. był Londyn, do którego podróżowało ponad 400 tys. pasażerów – oznacza to wzrost o 8 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Kolejne miejsca zajmują Paryż, Kijów, Frankfurt i Amsterdam – wszystkie z wynikami ponad 200 tys. osób. Jedynym miastem, które zanotowało spadek w liczbie pasażerów to stolica Francji – o 3 proc. Najwyższymi wzrostami może się pochwalić Wiedeń (45 proc.), Oslo (27 proc.) i Kijów (20,5 proc.). Podobne tendencje dotyczą również pozostałych polskich lotnisk. Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował listę najpopularniejszych kierunków w ruchu regularnym w 2018 r. Z danych wynika, że najczęściej lataliśmy do Wielkiej Brytanii – prawie 8 mln pasażerów. Niemcy wybrało ponad 4,5 mln pasażerów, a trzecie miejsce zajęły Włochy – 2,4 mln osób. Dwa pierwsze kierunki to głównie wyjazdy służbowe i rodzinne, Włochy to już głównie kierunek turystyczny. Na liście 10 najpopularniejszych destynacji znajdziemy też Norwegię (2,2 mln), Hiszpanię (1,9 mln), Szwecję (1,5 mln), Holandię (1,5 mln), Francję (1,4 mln) oraz Ukrainę (1,3 mln).



Czołówka kierunków czarterowych z Lotniska Chopina prezentuje się bardzo egzotycznie. Najpopularniejszym kierunkiem w 2019 roku jest turecka Antalya z liczbą pasażerów ponad 35 tys. Jest to też jedyny kierunek, który zanotował dwucyfrowy – 13 proc. – wzrost. Kolejne dwa miejsca zajmują kierunki długodystansowe – Mombasa w Kenii (13 tys. pasażerów) i Punta Cana na Dominikanie (10 tys.). Pierwszą piątkę zamykają dwa kierunki europejskie, choć również egzotyczne – hiszpańska Malaga i portugalski Funchal – około 8 tys. pasażerów. Podróże czarterowe trochę inaczej się kształtowały w odniesieniu do całego kraju w 2018 r. Według danych ULC dominowała Grecja – 1 mln 658 tys. pasażerów (wzrost o 400 tys.), na drugą pozycją, z czwartej, awansowała Turcja, gdzie wzrost ruchu lotniczego był największy: z 383 tys. do 917 tys. pasażerów. Na trzecim miejscu znalazła się Hiszpania, do której w ubiegłym roku wyleciało 731 tys. pasażerów, czyli o 10 tys. więcej niż rok wcześniej. Kolejne najpopularniejsze kraje obsługiwane przez czartery to: Bułgaria, Włochy, Egipt, Tunezja, Albania, Portugalia, Cypr, Izrael, Maroko i Dominikana.



W tym roku prognozuje się, że liczba pasażerów wzrośnie podobnie jak w 2018 r., czyli o kolejne 5–6 mln osób. Lotnisko Chopina cały czas notuje wzrost w liczbie obsłużonych pasażerów na poziomie 8 proc. Do końca maja z usług warszawskiego portu skorzystało prawie 7 mln pasażerów, z czego jedna trzecia w ruchu tranzytowym. Wzrost został osiągnięty mimo remontu jednej z dróg startowych i modernizacji części terminalowej. W czerwcu polski narodowy przewoźnik – PLL LOT uruchomił dwa kierunki długodystansowe – do Bejrutu i Miami oraz do bułgarskiej Warny. Na jesieni otwarte zostaną dwa kolejne połączenia – Delhi i Colombo.



Dla ułatwienia pasażerów Lotnisko Chopina wprowadza nowe udogodnienia. Już pod koniec czerwca zostaną oddane do użytku bramki ABC (Automated Border Control), czyli samoobsługowe bramki kontroli granicznej. Skorzystać z nich może każdy pełnoletni obywatel Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który wylatuje do lub przyleciał z kraju Non Schengen i ma paszport biometryczny. Bramki znacznie przyspieszą kontrolę paszportową. Rozwiązanie jest aktualnie testowane przez Straż Graniczną.



To niejedyne udogodnienia dla pasażerów, które są dostępne na Lotnisku Chopina. W upalne dni, takie, jakich doświadczyliśmy ostatnio, należy dużo pić. Lotnisko Chopina wspólnie z Wodociągami Warszawskimi 2 lata temu uruchomiło specjalne źródełka, gdzie można napić się chłodnej, filtrowanej wody. Dodatkowo urządzenia umożliwiają również napełnienie pojemników i butelek – ważne jednak, aby pojemniki były suche podczas kontroli bezpieczeństwa. Do dyspozycji pasażerów są również darmowe prysznice – udogodnienia dostępne są zarówno w strefie Schengen i Non Schengen.



Brak kontaktu telefonicznego również przestał być problemem – warszawskie lotnisko zainstalowało specjalne żółte telefony, które wyglądem przypominają trochę te z budek telefonicznych. Urządzenia umożliwiają wykonywanie darmowych połączeń krajowych – na linie stacjonarne i komórkowe. Po jednym telefonie można znaleźć w strefie Schengen i Non Schengen, dwa umieszczone są w hali odbioru bagażu, a piąty – ostatni – w strefie ogólnodostępnej na poziomie przylotów.



Mając na uwadze również rozpoczynający się sezon wakacyjny i wyjazdy urlopowe, stołeczny port przygotował dla klientów lotniskowych parkingów specjalną promocję. Dzięki niej można obniżyć opłatę za parkowanie od kilku procent do nawet jednej trzeciej. W ramach promocji rezerwacji parkingu P4 należy dokonać za pośrednictwem wygodnego, elektronicznego systemu rezerwowania miejsc na parkingach lotniskowych online. Aby skorzystać z promocji, zaplanowany postój musi się zakończyć nie później niż 15 września.

