Korea Płn.: Prezydent Chin przybył do Pjongjangu z dwudniową wizytą

Źródło: PAP

Prezydent Chin Xi Jinping rozpoczął w czwartek dwudniową wizytę w Korei Płn.- poinformowały państwowe chińskie media. Jest to pierwsza podróż prezydenta ChRL do Korei Płn. od 14 lat i pierwszy taki wyjazd Xi, odkąd w 2012 roku przejął on władzę w Chinach.