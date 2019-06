Jeszcze pięć lat temu ich udział w rekrutacjach związanych z IT był znikomy. Dziś kobiety stanowią 20 proc. wszystkich kandydatów, z czego połowa to programistki. Poza tym widać zwiększone zainteresowanie pań najbardziej pożądanymi w branży językami programowania, które, jak wynika z badań, specjalistki IT z najmłodszych grup wiekowych znają lepiej od swoich rówieśników.