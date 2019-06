Lotos Petrobaltic kupił platformę wiertniczą od firmy Maersk



Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Lotos Petrobaltic z grupy kapitałowej Lotos zakupił od firmy Maersk platformę wiertniczą, która ma trafić na złoże B3 na Bałtyku, podał Lotos.

"Platforma o nazwie Giant, zakupiona od firmy Maersk, będzie piątą i największą ze wszystkich platform należących do Lotos Petrobaltic. Spółka jako jedyna prowadzi poszukiwania i wydobycie węglowodorów w polskiej strefie Morza Bałtyckiego od blisko 30 lat" - czytamy w komunikacie.

Zbudowana w 1986 roku w Japonii platforma została w pełni zmodernizowana w 2012 roku. Wcześniej platforma należąca do duńskiego armatora z siedzibą w Kopenhadze operowała na wodach Morza Północnego. Obecnie przebywa w porcie Esbjerg, gdzie jest przygotowywana przez polską załogę do operacji holowania. Zakładana trasa holowania podzielona na dwa etapy będzie przebiegała na linii Esbjerg-Frederikshavn i Frederikshavn-Gdańsk.

"Po wykonaniu prac przystosowawczych wymaganych do odnowienia klasy oraz przeszkoleniu załogi, platforma rozpocznie prace rekonstrukcyjne na Bałtyku. Jej zadaniem będzie wykonanie przewidzianych rekonstrukcji 7 odwiertów na złożu B3 (B3-5, B3-6, B3-8, B3-9, B3-13, B3-14, B3-15)" - powiedział prezes Lotos Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk, cytowany w komunikacie.

Nim platforma zostanie odholowana na złoże B3, musi zostać odpowiednio oznakowana i przystosowana do potrzeb pracy na Bałtyku.

Podstawowe parametry jednostki:

Długość: 84 m

Szerokość: 90 m

Długość nóg: 160 m

Wyporność: 24,284.6 ton

Maksymalna głębokość akwenu: 350 ft /107 m

Maksymalna wysokość fali: 27 m

Średnia prędkość wiatru: 43,5 m/sec

Maksymalny prąd: 1,15 m/sec

Air gap: 21,2 m



Platforma może wiercić do głębokości 25 tys. stóp (7 620 m), podano również.

Lotos Petrobaltic to spółka z grupy kapitałowej Lotos, odpowiedzialna za wydobycie węglowodorów na Bałtyku.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)