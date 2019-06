Przychody Asbisu spadły wstępnie r: r do ok. 117 mln USD w maju



Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Asbisc Enterprises Plc wypracował według wstępnych danych skonsolidowane przychody na poziomie ok. 117 mln USD w maju br. wobec 161 mln USD w maju 2018 r., podała spółka.

"Przychody wypracowane w maju 2019 r. są wyższe od przychodów wypracowanych w kwietniu 2019 r. o 19% i są zgodne z oczekiwaniami firmy" – czytamy w komunikacie.

"Przychody w maju były wyższe od przychodów w kwietniu tego roku, i co najważniejsze, oba miesiące przebiegły zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Obecnie koncentrujemy się na rozszerzeniu naszego portfolio produktowego, szczególnie portfolio produktów wchodzących w skład naszych marek własnych. Niedawno zakończyliśmy prace nad przygotowaniem pierwszej na świecie intuicyjnej klawiatury Prestigio Click&Touch, która łączy w sobie właściwości klasycznej klawiatury, touchpad'a i myszki komputerowej. Dzięki wbudowanym w klawisze czujnikom zapewnia automatyczne i płynne przejście między trybami pisania i sterowania kursorem, bez zmiany położenia dłoni. Produkt ten wejdzie do produkcji w lipcu tego roku, do sprzedaży trafi ona pod koniec sierpnia. Prestigio Click&Touch będzie w pierwszej kolejności sprzedawane w krajach WNP i krajach bałtyckich - Białorusi, Rosji, Litwie, Ukrainie, Kazachstanie, Estonii i Łotwie. Do Polski ma trafić w IV kwartale tego roku" – powiedział dyrektor generalny i przewodniczący Rady Dyrektorów Asbisc Enterprises Plc Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)