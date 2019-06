Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Selena powołała Jacka Michalaka na członka zarządu ds. finansowych, podała spółka.



"Grupa Selena to podmiot wyjątkowy w skali kraju. To nie tylko innowator w branży, ale też znaczący eksporter i liczący się na świecie producent m.in. pian montażowych dla budownictwa, klejów i silikonów. Złożona struktura organizacyjna i działanie na arenie międzynarodowej to zarówno ogromna radość i zaszczyt, ale też wyzwanie. Selena z kwartału na kwartał notuje poprawę wyników finansowych – absolutnie wyjątkowy był pod tym względem pierwszy kwartał 2019 roku, z historycznym wynikiem zarówno na poziomie przychodów, jak i zysku netto – tym bardziej znaczący, że jest to okres roku tradycyjnie trudniejszy dla branży. Znam firmy o zasięgu światowym i specyfikę pracy w międzynarodowym środowisku eksponowanym na różne czynniki zewnętrzne. Jestem przekonany, że konsekwentna realizacja przyjętej przez zarząd strategii rozwoju, kontrola kosztów oraz zwiększanie udziału produktów wysokomarżowych w sprzedaży przełożą się na dalszą poprawę efektywności grupy" - powiedział Michalak cytowany w komunikacie.



Jacek Michalak jest absolwentem wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku Finanse i Bankowość. Od 2012 r. do 2019 roku był członkiem zarządu spółki ZT "Kruszwica" S.A. i pełnił w niej funkcję dyrektora finansowego. W latach 2011 - 2012 pracował dla Petrolot sp. z o.o. pełniąc funkcję dyrektora finansowego. Następnie pełnił funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu w firmie Carlsberg Poland (Okocim S.A.), Carlsberg UK z siedzibą w Northampton oraz Carlsberg Shared Service Center, Poznań w której pełnił również funkcję dyrektora naczelnego. W latach 1998-1999 pracował dla Pepsico, Frito Lay, Londyn jako kierownik planowania na region Europa, Bliski Wschód i Afryka, a w latach 1999-2000 w Pepsico Frito Lay jako kontroler regionalny Europy Wschodniej. W latach 1992-1995 pracował dla Huhtamaki, Leaf Poland jako Dyrektor Finansowy, w latach 1995-1998 dla PepsiCo, Wedel S.A. pełniąc funkcję kontrolera finansowego.



Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)