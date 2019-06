Litewskie media: Bezpłatne wizy do Kaliningradu to także sposób na werbowanie szpiegów

Źródło: PAP

Wprowadzenie przez Rosję bezpłatnych wiz elektronicznych do obwodu kaliningradzkiego od 1 lipca to sposób na przyciągnięcie turystów, ale też możliwość werbowania szpiegów – pisze we wtorek portal litewskiego publicznego nadawcy lrt.lt.