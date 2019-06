BAH ma warunkową umowę nabycia spółki SsangYong Polska



Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) zawarł z SsangYong Motors Middle Europe N.V. warunkową przedwstępną umowę nabycia udziałów w spółce SsangYong Polska, która ma prowadzić działalność importerską marki SsangYong na terenie Polski, podano w komunikacie. Cena nabycia udziałów została ustalona na kwotę 1 075 000,0 zł.

"Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia udziałów w spółce jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków zawieszających w tym m.in.:

1. uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorców, do dnia 31 lipca 2019 roku,

2. nabycie przez spółkę od SsangYong Motors Polska sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przedsiębiorstwa prowadzonego przez tą spółkę, na warunkach wskazanych w umowie, do dnia 31 lipca 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową, pod warunkiem spełnienia się w określonych terminach wszystkich warunków, emitent oraz SMME mają prawo wezwać drugą ze stron do zawarcia umowy przyrzeczonej, przy czym przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów ma być zawarta nie później niż do dnia 31 lipca 2019 roku, wskazano również.

"Po zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów, SMME zobowiązana będzie przez okres 5 lat od daty jej zawarcia do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej na terenie Polski. Nadto zarówno SMME jak i emitent zobowiązani będą do powstrzymywania się od pozyskiwania pracowników od drugiej ze stron oraz od podmiotów z grup kapitałowych do których należą strony. Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych płatnych zarówno przez emitenta jak i SMME w przypadku naruszenia przez daną ze stron przewidzianych zakazów konkurencji i pozyskiwania pracowników" - czytamy dalej.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)