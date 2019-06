Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zainaugurował we wtorek w Lubiczu k. Torunia funkcjonowanie automatycznego systemu płatności AmberGo za przejazd północnym odcinkiem autostrady A1 z Torunia do Gdańska. Do tego celu wykorzystywana jest specjalna aplikacja, ale nadal można płacić w tradycyjny sposób.