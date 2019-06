Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział we wtorek w Gdańsku, że wniosek do Komisji Europejskiej ws. połączenia Grupy Lotos i PKN Orlen zostanie złożony w pierwszych dniach lipca. Podkreślił, że fuzja obu spółek to nie tylko sprawa biznesowa, ale także bezpieczeństwa państwa.