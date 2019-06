Play kupuje 3S od funduszu Enterprise Investors, wartość transakcji 410 mln zł



Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał przedwstępną umowę, na mocy której sprzeda spółkę 3S, dostawcę kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych i data center dla klientów biznesowych na rzecz P4, operatora sieci Play, podano w komunikacie. Wartość transakcji (enterprise value) wyniesie 410 mln zł. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"3S ma idealną pozycję, aby skorzystać z rosnącego w Polsce popytu na usługi z zakresu transmisji i przechowywania danych. Spółka ma duże doświadczenie w obsłudze klientów biznesowych, a jej zespół zarządzający jest dobrze przygotowany, by dalej rozwijać spółkę. Jestem przekonany, że 3S będzie świetnym uzupełnieniem oferty P4"- skomentował partner w EI odpowiedzialny za inwestycję Rafał Bator, cytowany w komunikacie.

Spółka 3S jest właścicielem i operatorem najwyższej jakości sieci światłowodowej o długości 3 800 km, połączonej z klastrem centrów danych w standardzie Tier 3. Firma działa w dynamicznie rozwijającym się segmencie rynku i obsługuje ponad 2 800 klientów z sektora B2B w Polsce. W swojej ofercie ma skrojone na miarę rozwiązania telekomunikacyjne, w tym usługi w chmurze, które rozwija samodzielnie w ramach wewnętrznych kompetencji. Obecnie spółka zatrudnia ponad 250 osób. W 2015 r. za 87 mln zł PEF VII kupił 76% akcji spółki. W 2018 r. 3S osiągnęła przychody na poziomie 90 mln zł.

"Nabycie będzie finansowane z środków własnych oraz w oparciu o dostępne dla spółki finansowanie zewnętrzne. Podpisanie ostatecznej umowy wymaga, między innymi, zgody organu antymonopolowego" - podał Play.

Transakcja wspiera realizację strategii Play skoncentrowanej na technologii mobilnej zakładającej rozwój efektywnej sieci bezprzewodowej o wysokiej przepustowości. Biorąc pod uwagę planowane wdrożenie standardu 5G niezbędna jest ewolucja sieci transmisyjnej do stacji bazowych Play w miastach do technologii opartej o wydajną łączność światłowodową, a sieć światłowodowa 3S w znaczącym stopniu pokrywa się z siecią stacji bazowych Play. Zapewni to kontrolę kosztów w długim terminie, wysoką przepustowość, niską latencję oraz odpowiedni poziom jakości świadczonych usług. Transakcja jest także korzystna biorąc pod uwagę czas wdrożenia i poziom nakładów inwestycyjnych w porównaniu do scenariusza budowy własnej sieci światłowodowej od podstaw, dodano także.

"Nabycie Grupy 3S wspiera dalszy rozwój oferty dla klientów biznesowych w zakresie rozwiązań światłowodowych i usług data center, przy wykorzystaniu ogólnokrajowej sieci sprzedaży i silnej marki Play. Jednocześnie pozwoli na optymalizację własnych potrzeb w zakresie usług data center. Transakcja jest ukoronowaniem 10-ciu lat bliskiej współpracy pomiędzy Play, a Grupą 3S i podkreśla dopasowanie obu firm w zakresie kultury przedsiębiorczości i podejścia do zdobywania rynku" - wskazano również.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo- Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld euro. Fundusze te zainwestowały ponad 1,9 mld euro w 143 spółki działające w różnych sektorach gospodarki. Fundusze zakończyły inwestycje w 130 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,8 mld euro.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)