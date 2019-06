Nowy obiekt ma powierzchnię 46 tys. m kw., pomieści blisko 10 tys. pojemników z częściami do produkcji samochodów. Jego budowa trwała 13 miesięcy. W kolejnym etapie inwestycji planowana jest m.in. budowa łącznika technologicznego.

"Budowa zaplecza logistycznego oznacza zakończenie I fazy rozbudowy zakładu w Poznaniu. W połowie 2020 roku zakończy się II, kluczowy dla przyszłości tego zakładu etap: rozbudowa hali spawalni. Od początku swojej działalności Volkswagen Poznań zainwestował w swoje lokalizacje ponad 10 mld zł. W latach 2019 i 2020 planowane inwestycje w nowe hale, maszyny i urządzenia wyniosą kolejne 2 mld zł" – podała spółka w komunikacie prasowym.

W oddanej do użytku hali pracuje w systemie trzyzmianowym ok. 140 pracowników. W magazynie znajduje się blisko 10 tys. pojemników z częściami do produkcji samochodów VW Caddy i VW Transporter: silniki, resory, szyby boczne, tapicerka drzwi, ściany grodziowe oraz zbiorniki paliwa.

"Nowa hala logistyczna umożliwi nam integrację powierzchni logistycznych znajdujących się do tej pory się poza terenem zakładu. Dzięki temu zredukowany zostanie w znacznym stopniu ruch wahadłowy ciężarówek pomiędzy Poznaniem i Swarzędzem" – podał dyrektor zakładu w Poznaniu Dietmar Mnich.

Kolejnym planowanym działaniem optymalizacyjnym w zakresie redukcji transportów jest budowa łącznika technologicznego, którym poprzez naziemny transport autonomicznymi wózkami odbywać się będą dostawy części z zaplecza logistycznego na halę montażu. Rozpoczęcie budowy łącznika planowane jest jeszcze na ten rok.

Volkswagen Poznań to największy producent samochodów w Polsce. Rok 2018 był rekordowym w historii spółki: taśmy produkcyjne opuściło 266 819 samochodów. VWP jest także największym pracodawcą w Wielkopolsce, dającym zatrudnienie ponad 11 tys. osób w czterech zakładach produkcyjnych. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny