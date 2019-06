"Debiut na pewno nie nastąpi w 2019 roku, nie przesądzałbym również, że będzie to rok 2020" - powiedział Iskra w rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji prasowej.

"Jesteśmy w toku reorganizacji spółki i koncentracji na core biznesie, która zaczęła się w I kwartale 2018 roku i ma horyzont około dwuletni. Drugi czynnik to warunki makro i sytuacja na giełdzie. Moment spodziewanego napływu kapitału z PPK to raczej rok 2021. Kolejna kwestia to zmiana sprawozdawczości" - dodał.

Murapol podał na konferencji, że jest w gotowości do szerszego wejścia na rynek finansowy, a plany IPO wciąż są aktualne, ale z uwagi na aktualne uwarunkowania w perspektywie dłuższej niż 2019.

Wśród innych instrumentów rynku finansowego, które spółka rozważa, prezes Murapolu wymienił w rozmowie z ISBnews kredyty bankowe i emisję obligacji. Nie chciał jednak mówić o konkretnych kwotach, które grupa chciałaby pozyskać z rynku w tym roku.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.