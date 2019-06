PHN rozpoczął budowę warszawskiego biurowca Skysawa



Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) oraz generalny wykonawca - firma PORR rozpoczęli budowę biurowca Skysawa, podała spółka. Zakończenie budowy planowane jest na II kw. 2022 r. - budynek A ma być gotowy w II kw. 2021 roku.

"To ważny moment nie tylko dla Polskiego Holdingu Nieruchomości, ale także dla Śródmieścia Warszawy. To tu, przy Świętokrzyskiej 36 powstanie jeden z najatrakcyjniejszych punktów na mapie nieruchomości komercyjnych w Polsce. Skysawa to doskonała lokalizacja, wysokiej jakości przestrzeń i liczne udogodnienia. To także jedna z nielicznych inwestycji w stolicy, która będzie mogła pochwalić się bezpośrednim połączeniem z metrem" - powiedział prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie.

Generalnym wykonawcą Skysawa zostało konsorcjum składające się z trzech spółek: PORR, TKT Engineering i ELIN.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)