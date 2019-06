„Nie szukamy konfliktu zbrojnego z Iranem, ale jesteśmy gotowi bronić amerykańskich sił i interesów w regionie. Nikt nie powinien mylić powściągliwości ze słabością” - powiedział Esper dziennikarzom na konferencji po spotkaniu ministrów obrony państw sojuszniczych w kwaterze głównej NATO.

W ostatnich tygodniach obserwowany jest znaczący wzrost napięcia między Waszyngtonem i Teheranem, do czego przyczyniły się zwłaszcza atak z 13 czerwca na dwa tankowce w Zatoce Omańskiej oraz zestrzelenie amerykańskiego drona 20 czerwca. O jeden i drugi incydent USA obwiniają Iran. Teheran kategorycznie odrzuca oskarżenia Waszyngtonu o zaatakowanie tankowców, a w przypadku drona twierdzi, że zestrzelił go, gdyż wtargnął w irańską przestrzeń powietrzną. USA utrzymują, że do zestrzelenia tego bezzałogowego samolotu doszło w międzynarodowej przestrzeni powietrznej.

