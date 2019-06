Spółka zal. Scope Fluidics zakończyła 4. etap prac nad systemem PCR|ONE



Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Curiosity Diagnostics - spółka z grupy Scope Fluidics - zgodnie z deklarowanym terminem, ukończyła czwarty etap prac badawczo-rozwojowych nad systemem PCR|ONE. Zakończony został etap "Uzyskanie gotowości do przeprowadzenia badań przedrejestracyjnych", podał Scope Fluidics. Druga runda badań rozpocznie się w lipcu 2019 r. i zakończy najpóźniej w I kw. 2020 r.

"Pierwsza runda badań w ALAB Laboratoria zakończyła się w drugiej połowie 2018 r. System PCR|ONE uzyskał wówczas wysokie parametry czułości i specyficzności w porównaniu do konkurencyjnego produktu, a także potwierdził, iż jest bezkonkurencyjny pod względem szybkości analizy materiału genetycznego. Zgromadzone wnioski i rekomendacje posłużyły Scope Fluidics do dalszej optymalizacji funkcjonalności systemu, oraz kosztów produkcji jednorazowych kartridżów" - czytamy w komunikacie.

Druga runda badań rozpocznie się w lipcu 2019 r. i zakończy najpóźniej w I kw. 2020 r., podano także.

W minionych miesiącach Scope Fluidics osiągnęło strategiczne cele: dokonało optymalizacji funkcjonowania oraz uruchomiło pilotażową linię produkcji chipów, a także wyprodukowało trzy egzemplarze analizatora PCR|ONE.

"Wykorzystaliśmy zalety platformy PCR|ONE w zakresie dużej liczby wykrywanych genów - wprowadziliśmy nowe oznaczenia, które podnoszą specyficzność różnicowania opornych na antybiotyki gronkowców (MRSA) od wariantów podatnych na antybiotyki (MSSA). Wykorzystaliśmy ostatnie miesiące na to by jednocześnie uprościć procedurę produkcji jednorazowych kartridżów i obniżyć koszty produkcji. Jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do drugiej rundy testów w ALAB laboratoria" - powiedział istotny akcjonariusz i prezes Scope Fluidics prof. Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.

Zakończenie prac nad projektem i uzyskanie certyfikatu CE-IVD, umożliwiającego wprowadzenie systemu na rynku europejskim, zaplanowane jest na II kwartał 2020 r. System PCR|ONE oferuje najszybsze wykrywanie bakterii i wirusów na świecie (do 20 różnych patogenów oraz genów oporności lekowej). Spółka będzie oferować dwa panele ukierunkowane na najpoważniejsze zagrożenia dla zdrowia człowieka. Pierwszy z nich to panel wykrywający oporne na metycylinę szczepy gronkowca złocistego (MRSA), będące częstą przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych, które wykazują wysoką antybiotykooporność.

"Terminowe zakończenie prac nad analizatorami i jednorazowymi kartridżami, przygotowujące nas do testów systemu PCR|ONE w laboratoriach diagnostycznych, jest dla nasz szczególnie istotne, ponieważ już za kilka tygodni, będziemy nasz system prezentowali w Innovation Zone na AACC Expo - największych targach diagnostycznych na świecie" - powiedział dyrektor finansowy i członek zarządu Scope Fluidics Szymon Ruta, cytowany w komunikacie.

Według Markets and Markets, globalna wartość rynku diagnostyki molekularnej wyniesie 10,1 mld USD w 2021 r., co przy obecnej wartości 6,5 mld USD oznacza średnioroczne tempo wzrostu ponad 9%, wskazano.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

