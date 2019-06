TMR miało 8,81 mln euro zysku netto, 25,78 mln euro EBITDA w I poł. r.fin.



Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Tatry Mountain Resorts (TMR) odnotowało 8,81 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku finansowego 2018/2019, tj. od 1 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r., wobec 12,16 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 16,65 mln euro wobec 18,17 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 25,78 mln euro wobec 26,21 mln euro rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,63 mln euro w I półr. wobec 65,52 mln euro rok wcześniej.

"Ostatni sezon zimowy 2018/19 był sukcesem pod względem warunków śniegowych w naszych górskich ośrodkach wypoczynkowych i temperatur wystarczająco niskich, by produkować sztuczny śnieg. Nasz w pełni zmodernizowany polski ośrodek górski w Szczyrku zanotował największy wzrost w zakresie zarówno wskaźnik odwiedzin, jak i średniego przychodu na odwiedzającego. Całkowita liczba odwiedzin w ośrodkach górskich utrzymała się na poziomie z poprzedniego roku. Zaobserwowaliśmy spadek zarówno liczby odwiedzin, jak i średniego przychodu w kurorcie Vysoké Tatry ze względu na fakt, że nie byliśmy w stanie kontynuować działań na rzecz strategicznego celu, jakim jest rozbudowa kurortu, a co za tym idzie, musieliśmy stawić czoła konkurencji ze strony mniejszych ośrodków wypoczynkowych, zwłaszcza w sytuacji sprzyjających warunków śniegowych. Mimo, że nie byliśmy w stanie pobić rekordu liczby odwiedzin w naszych kurortach z poprzedniej zimy, osiągnęliśmy wzrost skonsolidowanych przychodów o 4,7% do 68,6 mln euro" - napisał prezes Bohuš Hlavatý w liście załączonym do raportu.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półr. wyniósł 10,04 mln euro wobec 13,58 mln euro zysku rok wcześniej.



Tatry Mountain Resorts a.s. z siedzibą w Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2012 r.



(ISBnews)