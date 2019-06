Umowa wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Parlament Europejski, co - jak zauważa Reuters - nie jest oczywiste z uwagi na zastrzeżenia niektórych eurodeputowanych co do przestrzegania praw człowieka w Wietnamie.

Unia Europejska określiła umowę o wolnym handlu między UE a Wietnamem (EVFTA) jako "najbardziej ambitną umowę o wolnym handlu kiedykolwiek zawartą z krajem rozwijającym się".

Unia Europejska jest dla Wietnamu drugim po USA rynkiem zbytu, Wietnam eksportuje głównie odzież i obuwie.

Umowę - w trzy i pół roku od zakończenia negocjacji w grudniu 2015 roku - podpisała unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem i wietnamski minister przemysłu i handlu Tran Tuan Anh.

Umowa prowadzi do wyeliminowania 99 proc. ceł, chociaż będzie to odbywać się stopniowo w ciągu 10 lat, a na pozostałe towary, zwłaszcza produkty rolnicze zostaną ustanowione kwoty.

Wietnam już wcześniej podpisał kilkanaście umów o wolnym handlu, w tym umowę o Kompleksowym i Progresywnym Partnerstwie Transpacyficznym (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership - CPTPP) między 11 państwami z obszaru Pacyfiku.

Można się spodziewać, jak pisze Reuters, ze obecna umowa z UE otworzy rynki usług, m.in. w sektorach pocztowym, bankowym i morskim.

W 2018 roku Wietnam do UE wyeksportował towary i usługi o łącznej wartości 42,5 mld dolarów, podczas gdy wartość importu z Unii wyniosła 13,8 mld dolarów.

Wietnamski rząd podał w niedzielę, że EVFTA spowoduje zwiększenie unijnego eksportu do Wietnamu o 15,28 proc., eksportu wietnamskiego do UE 20 proc. do 2020 roku.

