Bloober Team zakończył przegląd opcji strategicznych



Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Bloober Team zakończył przegląd opcji strategicznych i w najbliższym czasie będzie rozważać propozycje wyłącznie od inwestorów branżowych, którzy będą w stanie zapewnić spółce jej pełną niezależność i długoletnią autonomię, podała spółka.

"Nasz zespół ludzki i nasza długoterminowa strategia stały się więc główną motywacją do dokonania przeglądu opcji strategicznych. [...] Przez ten okres czasu prowadziliśmy rozmowy z wieloma potencjalnymi partnerami m.in. funduszami VC, funduszami PE, zagranicznymi bankami inwestycyjnymi czy inwestorami branżowymi. Przy wszystkich tych rozważaniach kluczowe dla nas było jednak to, aby spółka pozostała niezależna i posiadała pełną autonomię działań. Ten właśnie element stał się powodem, dlaczego zdecydowaliśmy się zrezygnować z procedowaniem ofert od inwestorów finansowych, którzy w procesach due-diligence ocenili spółkę pozytywnie i byli skłonni ze swej strony do wielu ustępstw, by móc stać się częścią naszych przyszłych planów" - czytamy w liście prezesa Piotra Babieno do akcjonariuszy.

"Najbardziej zaawansowane rozmowy spółka prowadziła i wciąż prowadzi z dwoma globalnymi inwestorami finansowymi. Po pokazie 'Blair Witch' na targach E3 Expo grupa zainteresowanych inwestorów branżowych istotnie się poszerzyła, a rozmowy z nimi są obiecujące.

W związku z powyższym postanowiliśmy, że w najbliższym czasie będziemy rozważać propozycje wyłącznie od inwestorów branżowych, którzy będą w stanie zapewnić spółce jej pełną niezależność i długoletnią autonomię. Nie określamy żadnego terminu na podjęcie tej decyzji - spółka nie wymaga na tym etapie dokapitalizowania, a decyzja na związanie się z inwestorem branżowym musi być dobrze przemyślana i opracowana" - czytamy dalej.

W najbliższym czasie można się spodziewać działań w obrębie grupy finansowej Bloober Team niezwiązanych z główną spółką, podano również.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

