Zgodnie z nową formułą współpracy, część połączeń dotychczas realizowanych przez Nordikę będzie oferowanych bezpośrednio przez LOT. Dotyczy to m.in. połączeń z Tallinna do Sztokholmu, Brukseli i - tak jak do tej pory - do Warszawy. Wszystkie rejsy realizowane będą nadal samolotami Bombardier CRJ900 wynajmowanymi wraz z załogami od firmy Regional Jet, będącej wspólną własnością LOTu i Nordiki.



"Na mocy porozumienia z Nordiką od 1 sierpnia 2019 r. LOT przejmie odpowiedzialność handlową za część bezpośrednich połączeń z Tallinna. Widzimy w nich interesujący potencjał biznesowy, ale jednocześnie dostrzegamy potrzebę ich handlowego wzmocnienia. Z tego względu wspólnie z naszymi estońskimi partnerami uznaliśmy, że to właśnie LOT długoterminowo będzie w stanie prowadzić skuteczniejszą konkurencję i zapewniać dogodne biznesowe połączenia Tallinna z kluczowymi ośrodkami w Europie - zarówno w postaci bezpośrednich rejsów, jak i oferty warszawskiego hubu. W ten sposób wzmacniamy strategię rozwoju LOT jako czołowego przewoźnika sieciowego w całej Europie Środkowo-Wschodniej" - powiedział członek zarządu ds. Operacyjnych LOT Maciej Wilk, cytowany w komunikacie.



Pozostałe połączenia Nordiki do Kijowa, Wilna, Kopenhagi, Wiednia i Trondheim zostaną zawieszone wraz z końcem lotniczego sezonu letniego, tj. od 27 października 2019 r., podano także.



LOT podkreśla, że od 2016 r. stale i dynamicznie rozwija swoją ofertę połączeń z Tallinna. Oprócz objęcia swoimi numerami rejsów połączeń Nordiki, przewoźnik blisko trzykrotnie zwiększył liczbę rejsów ze stolicy Estonii do Warszawy (z 10 do 28 razy tygodniowo), zapewniając połączenia transferowe przez swój warszawski hub do ponad 100 destynacji w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Liczba pasażerów z i do Estonii na rejsach bezpośrednich z Warszawy wzrosła w tym czasie z około 30 tys. pasażerów w 2015 r. do blisko 120 tys. przewidywanych w 2019 r.



"Oprócz handlowej współpracy z linią Nordica LOT nieprzerwanie od 2016 roku pozostaje udziałowcem estońskiej spółki Regional Jet, która dysponuje flotą nowoczesnych samolotów z serii Bombardier CRJ. Samoloty te wykonują połączenia zarówno w ramach siatki Nordiki, jak i LOT-u. Obecnie do obsługi swojej siatki połączeń LOT wykorzystuje 4 Bombardiery CRJ" - czytamy także.



Polskie Linie Lotnicze LOT są spółką Skarbu Państwa. Podstawową działalnością spółki jest transport lotniczy osób w komunikacji krajowej i międzynarodowej. PLL LOT miały ponad 8,8 mln pasażerów w 2018 r., o 2 mln więcej niż rok wcześniej.