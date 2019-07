Jak poinformowały we wtorek w komunikacie obie firmy, "zgodnie z publicznie dostępnymi danymi jest to największa dotychczas zawarta transakcja dotycząca farm słonecznych w Polsce", portfel sprzedanych projektów posiada 15-letnie wsparcie, a farmy znajdują się głównie w zachodniej i północno-zachodniej części Polski. Wartości transakcji nie podano. Modus informował wcześniej, że w 2018 r. zainwestował 45 mln euro w - jak podano - "ponad 50" projektów fotowoltaicznych w Polsce.

Projekty zrealizowała należąca do Modus Group firma Green Genius, która ma projekty PV również w Hiszpanii, Włoszech oraz na Litwie i Ukrainie. Firma była odpowiedzialna za rozwiązania techniczne, budowę, finansowanie i zarządzanie projektami.

"Ustaliliśmy, że będziemy kontynuować współpracę w przyszłości, co umożliwi funduszowi inwestycyjnemu zakup projektów energii słonecznej, nad którymi pracujemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla rozwoju energii słonecznej ze względu na swój rozmiar i potencjał rozwoju w dziedzinie energii odnawialnej” - powiedział z kolei wiceprezes Modus Group Ruslan Sklepowicz, odpowiedzialny za obszar energii odnawialnej.

Aberdeen Standard Investments to pochodząca z Wielkiej Brytanii firma zarządzająca aktywami o wartości na koniec 2018 r. 643 mld dol. na całym świecie. Należy do Standard Life Aberdeen, notowanej na giełdzie w Londynie. Modus Group to zaś wywodząca się z Litwy międzynarodowa grupa firm zajmujących się energią odnawialną (Green Genius, Modus Energy), usługami w zakresie mobilności (CityBee), rozwiązaniami inteligentnego parkowania (Parkdema) i sprzedażą detaliczną samochodów.(PAP)