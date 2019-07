Szefowie państw i rządów krajów UE porozumieli się we wtorek co do obsady najważniejszych unijnych stanowisk. Zgodnie z nim Niemka Ursula von der Leyen została kandydatką na szefową Komisji Europejskiej, a premier Belgii Charles Michel wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej. Rada Europejska nominuje Francuzkę Christine Lagarde na szefową Europejskiego Banku Centralnego, a Hiszpana Josepa Borrella na szefa dyplomacji UE.

Pytany w środę w TVP Info, jaka będzie teka polskiego komisarza i czy w trakcie negocjacji na unijnym szczycie pojawił się ten temat, rzecznik rządu podkreślił, że premier Mateusz Morawiecki nie poparłby kandydatki na szefową KE Ursuli von der Leyen, gdyby nie rozmawiał z nią wcześniej "na temat istotnych decyzji dotyczących Komisji Europejskiej". "Będziemy oczywiście zabiegać o dobrą tekę dla Polski, ale również o równowagę geograficzną w rozkładzie Komisji Europejskiej" - powiedział Müller.

Zdaniem rzecznika rządu przykład dotychczasowego szefa Rady Europejskiego Donalda Tuska pokazuje, że "niestety nie zawsze jest tak, że to, iż ktoś pochodzi zdanego kraju decyduje o tym, że będzie zabiegał o jego interesy". "Dlatego też parytet geograficzny jest ważny, ale ważniejszy jest parytet programowy, dlatego też (...) tak mocną stawialiśmy blokadę przeciwko ideologicznemu kandydatowi, którym był Frans Timmermans" - wskazał.

Pytany, czy w rozmowach padały konkretne nazwiska, rzecznik rządu zaprzeczył. "Nie przedstawiliśmy jeszcze wprost konkretnego imienia, nazwiska, walczymy o tekę - to jest ważniejsze" - powiedział. Na pytanie, jaki zakres tematyczny interesuje Polskę, odparł, że na pewno są to "tematy gospodarcze, przemysłowe, kwestie związane z rynkiem". "To są takie sprawy, które są istotne z punktu widzenia Polski" - powiedział.

Podkreślił przy tym, że Polska bierze pod uwagę, że "układanka europejska jest bardzo dynamiczna". "Więc zależnie od tego, co się działo, będziemy dostosować też ten układ geograficzny do poszczególnych tek, ale to jest ten obszar, który nas interesuje" - dodał Müller.

Obecna polska komisarz Elżbieta Bieńkowska odpowiada za rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.(PAP)