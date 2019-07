W.Brytania: Kandydaci na premiera deklarują odrzucenie backstopu

Źródło: PAP

Kandydaci do zastąpienia Theresy May na stanowisku premiera W. Brytanii, Boris Johnson i Jeremy Hunt, zadeklarowali we wtorek, że będą żądali od UE zrezygnowania w kontrowersyjnego mechanizmu awaryjnego dla Irlandii Płn. (tzw. backstopu) w ramach umowy ws. brexitu.