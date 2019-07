Nominacje na stanowiska unijne to wielkie zwycięstwo Paryża?

Źródło: PAP

Uzgodnione we wtorek na szczycie UE kandydatury na najwyższe stanowiska we Wspólnocie francuscy komentatorzy uznali za zwycięstwo Paryża, gdyż wszyscy nominowani są dobrze nastawieni do prezydenta Francji Emmanuela Macrona.