Blisko 18 proc. spośród wszystkich upadających oraz objętych restrukturyzacją firm ogłosiły sądy na Mazowszu - podano w środowym komunikacie dot. raportu. "Województwo, gdzie zarejestrowanych jest najwięcej firm, jak zawsze otwiera listę z 82 postanowieniami. Niepokojąco duże wzrosty zanotowały województwa dolnośląskie, wielkopolskie, podlaskie i łódzkie. Statystykę zamykają tradycyjnie województwa z najmniejszą liczbą niewypłacalności: opolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie" - czytamy.

Wśród upadających i objętych postępowaniami restrukturyzacyjnymi przedsiębiorstw dominują firmy z kilku- i kilkunastoletnim stażem działalności. Tych, które działały nie dłużej niż 10 lat jest ok. 45 proc. Przedsiębiorstwa założone przed 1989 rokiem stanowią natomiast ok. 6 proc.

Jak wskazują autorzy raportu, "najbardziej znamienny" jest stały wzrost liczby przyspieszonych postępowań układowych. "Ich liczba wzrosła rdr o 26 proc. i w I połowie 2019 roku ta najszybsza forma restrukturyzacji stanowiła już 69 proc. wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych i 23 proc. ogółu postanowień sądowych" - podała firma w środowym komunikacie.

Wśród wszystkich rodzajów postępowań, jak podano, najwięcej ogłoszono upadłości - 267. "Stanowią one aż 57 proc. wszystkich postępowań" - czytamy. Dodano, że liczba postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o 5 proc. "W I połowie 2019 r. zanotowano ich łącznie 200, co stanowi 43 proc. wszystkich postępowań" - wyliczono.

Jak podkreślono, upadłości w branżach odzwierciedlają sytuację obserwowaną na rynku. "Skok o 71 proc. zanotował transport (w ciągu dwóch lat o 177 proc.) oraz o 16 proc. handel(w ciągu dwóch lat o blisko 40 proc.). Więcej o 10 proc. było postanowień w rolnictwie" - wyliczono.

Poprawę zanotowała produkcja, budownictwo oraz pozostałe branże, głównie usługi - podano. "Produkcja straciła też pozycję lidera w ogólnej liczbie upadłości i restrukturyzacji na rzecz handlu. Upadłości i restrukturyzacje firm handlowych stanowią 29 proc. wszystkich postanowień" - stwierdzono w raporcie.

Zwrócono uwagę, że udział budownictwa w ogólnej liczbie upadłości i restrukturyzacji zmniejszył się do 13,1 proc., "co daje wynik prawie o połowę niższy w porównaniu z rekordowym rokiem 2012, kiedy co czwarte postanowienie sądowe dotyczyło firmy budowlanej".

"Polska gospodarka powoli i stopniowo wchodzi w okres spowolnienia" - wskazał, cytowany w środowym komunikacie, główny ekonomista Coface w Polsce Grzegorz Sielewicz. Podkreślił, że proces ten nie jest tak bardzo dotkliwy, jak wcześniej przypuszczano. "Wydawało się, że po okresie dwuletniej dynamicznej ekspansji gospodarczej, wzrost realny PKB niewiele przekroczy 3 proc. w tym roku, zwłaszcza w obliczu niższej aktywności gospodarczej na głównych rynkach eksportowych oraz stabilizującego się popytu krajowego. Jednak uwzględniając dane płynące z gospodarki, aktualna prognoza Coface zakłada, że wzrost PKB sięgnie 4,3 proc. w 2019 r." - ocenił.

Ekonomista podkreślił, że "przedłużony okres solidnej aktywności gospodarczej znajduje pozytywne odzwierciedlenie" w statystykach upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw. "Rosnący trend niewypłacalności firm w Polsce został przerwany i pierwszej połowie tego roku odnotowano 467 upadłości i restrukturyzacji, czyli dokładnie tyle samo, co w pierwszym półroczu 2018 r." - podkreślił.

Dodał, że optymistyczne informacje płyną także z analizy struktury ogłoszonych postępowań. "Liczba upadłości obniżyła się o 3,3 proc., a kolejny raz wzrosło wykorzystanie restrukturyzacji, czyli środka mającego na celu powrót przedsiębiorstwa do efektywnej działalności biznesowej. Przede wszystkim odnotowano większą liczbę przyspieszonych postępowań układowych, które jako najszybciej przeprowadzane działania naprawcze ugruntowują się na pozycji najpowszechniej wykorzystywanych form restrukturyzacji" - wskazał.

Coface nie oczekuje jednak, aby poprawa w statystykach upadłości i restrukturyzacji była kontynuowana. "Prognoza Coface zakłada 5-proc. wzrost łącznej liczby postępowań w tym roku. Jak dotychczas Polska jest relatywnie odporna na spowolnienie gospodarcze w strefie euro, a zwłaszcza mizerne wyniki przemysłu w Niemczech, czyli naszym głównym rynku eksportowym" - ocenił Sielewicz.

Według eksperta konkurencyjność cenowa i jakościowa polskiego eksportu stanowi istotne wsparcie, jednak niższy popyt globalny będzie coraz bardziej zauważalny wśród eksporterów oraz firm z nimi współpracujących. "W branży transportowej wzrost upadłości restrukturyzacji trwa już od dwóch lat, a w pierwszej połowie tego roku łączna liczba postanowień była prawie trzykrotnie większa niż w pierwszym półroczu 2017 r." - zaznaczył Sielewicz. Przypomniał, że zgodnie z opublikowanym przez Coface w tym roku badaniem płatności, transport doświadcza najdłuższych opóźnień w płatności od swoich kontrahentów, które sięgają prawie 140 dni w porównaniu do średniej 60 dni dla wszystkich branż w Polsce.

Sielewicz zwrócił uwagę, że firmy w Polsce zaczęły więcej inwestować w aktywa trwałe, co sprzyja m.in. wyższemu zapotrzebowaniu na produkty i usługi budowlane. "Pomimo, że długie terminy płatności i opóźnienia w ich spłacie pozostają w budowlance powszechne, to jednak odnotowano spadek liczby upadłości i restrukturyzacji o 16 proc. w pierwszym półroczu tego roku" - wskazał. Dodał, że w pierwszej połowie tego roku odnotowano wzrost upadłości i restrukturyzacji w handlu – o 16 proc., a zwłaszcza w handlu detalicznym o 37 proc.

