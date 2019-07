Deficyt w handlu zagranicznym USA wzrósł do 55,5 mld USD w maju

Chcemy, by Warszawa i inne duże miasta do 2030 r. obniżyły przynajmniej o połowę emisję CO2 – powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W czwartek Rada Warszawy ma przyjąć uchwałę ws. strategii adaptacji do zmian klimatu, zakładającą m.in. inwestycje w OZE i bezemisyjny transport.