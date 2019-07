PKN Orlen złożył wniosek do KE w zw. z planowanym przejęciem Grupy Lotos



Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - PKN Orlen złożył dziś do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, podał koncern. Złożony dzisiaj przez wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.

"Oprócz przedstawienia stron oraz założeń transakcji, we wniosku opisano działalność stron na określonych rynkach właściwych oraz przedstawiono argumentację dotyczącą wpływu transakcji na konkurencję na tych rynkach. Do wniosku załączono pakiet dokumentów wewnętrznych obydwu spółek, które mają pozwolić Komisji Europejskiej na zweryfikowanie trafności podnoszonej argumentacji" - czytamy w komunikacie.

"Dziś bardzo ważny dzień dla polskiej gospodarki, Pomorza i Płocka! Złożyliśmy w @EU_Commission wniosek o zgodę na przejęcie @GrupaLOTOS. Finalizacja procesu pozwoli na stworzenie silnego koncernu, z międzynarodowym potencjałem i mocniejszą pozycją negocjacyjną w zakupach ropy" - napisał na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Pod koniec listopada 2018 r. PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej (KE) wersję roboczą wniosku o wyrażenie zgody na koncentrację w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos. Spółka podała wówczas, że liczy na uzyskanie zgody KE do połowy 2019 r.

W końcu lutego 2018 r. PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, rozumianej jako nabycie przez PKN Orlen bezpośrednio lub pośrednio minimum 53% udziału w kapitale zakładowym Grupy Lotos. Przewidywalny scenariusz zdarzeń zakłada warunkowe nabycie od Skarbu Państwa 32,99% udziałów Grupy Lotos. Dopiero w następnej fazie doszłoby natomiast do ogłoszenia wezwania odnoszącego się do pozostałych 66% w związku z zamiarem przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w Grupie Lotos.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)