"Ważne zmiany przyspieszą uwłaszczenie. Nowa, ustawowa 99 proc. bonifikata będzie stanowiła znaczna ulgę przy przekształceniu użytkowania wieczystego dla rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami i kombatantów. Przyjazne procedury ułatwią skorzystanie z bonifikat niezależnie od terminu wydania zaświadczenia o przekształceniu. Przedsiębiorcy zostaną uchronieni przed rygorem pomocy publicznej" – ocenił cytowany w komunikacie minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Według MIiR z nowej bonifikaty 99 proc. (zarówno na gruntach samorządowych, jak i skarbowych) przy przekształceniu użytkowania wieczystego skorzystają osoby w szczególnej sytuacji rodzinnej. To pomoc w przekształceniu dla rodzin wielodzielnych z Kartą Dużej Rodziny, osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, inwalidów, kombatantów oraz ofiar represji wojennych i okresu powojennego. Opłaty wniesione za użytkowanie będą zaliczane automatycznie na poczet opłaty przekształceniowej i jednorazowej a zwrot nadpłaty będzie „z urzędu”.

Jak wskazano, nowela zapewni uprawnienia do bonifikat według preferencyjnych stawek niezależnie od terminu wydania zaświadczenia o przekształceniu. Zdaniem resortu zmiana radykalnie ograniczy potrzebę podziałów geodezyjnych do przypadków, w których powierzchnia budynków o funkcji innej niż mieszkaniowa przekracza 30 proc. powierzchni użytkowej wszystkich budynków mieszkalnych. Proces potwierdzania przekształcenia na rzecz przedsiębiorców będzie prostszy. Zasadą jest brak konieczności sporządzenia operatu i oparcie się na wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty przekształceniowej.

Ministerstwo przypomina, że na potrzeby programu Mieszkanie Plus będzie można wykorzystać więcej gruntów. Będą je przekazywać spółki ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa i takie, w których te spółki mają 100 proc. udziałów oraz instytuty badawcze. Podmioty udostępnią swoje bazy nieruchomości zbędne do celów statutowych, które można wykorzystać pod budownictwo mieszkaniowe (odpowiednia wielkość, położenie, dostęp do infrastruktury). W zamian za przekazane nieruchomości spółkom wypłacane będzie wynagrodzenie odpowiadające 100 proc. ceny rynkowej nieruchomości.

Poinformowano ponadto, że ustawa wydłuża do końca 2021 r. obowiązek zapewnienia przez gminę lokalu zamiennego w przypadku konieczności wyprowadzki wynikającej z potrzeby rozbiórki budynku (dotyczy najemców opłacających w lipcu 2001 r. czynsz regulowany).

"W programie społecznego budownictwa czynszowego nie będzie obowiązku składania deklaracji o dochodach co dwa lata. Wprowadzono obowiązek uzyskania zgody tbs-u w przypadku cesji partycypacji przez osoby fizyczne. Będzie zwiększenie maksymalnego udziału finansowania zwrotnego z 75 proc. kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego do 80 proc. i ograniczenie progów dochodowych najemców do dwóch" - czytamy w komunikacie MIiR.

Dodano, że standardy urbanistyczne określone w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwanej „specustawą mieszkaniową” będą dostosowane do przepisów Prawa oświatowego. (PAP)

autor: Radosław Jankiewicz