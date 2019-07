Pfleiderer ma nową linię produkcji płyt wiórowych w Grajewie za 8,5 mln euro



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Grupa Pfleiderer uruchomiła nową prasę do produkcji laminowanych płyt wiórowych (MFC) w zakładzie produkcyjnym w Grajewie o wartości 8,5 mln euro, podała spółka. Pozwoli to na zwiększenie produkcji płyt w dużym formacie oraz usprawnienie obsługi i skrócenie czasu dostaw do klientów w północno-wschodniej Polsce, na Litwie i w Obwodzie Kaliningradzkim.

"Nowa linia pras KT11 w Grajewie wpisuje się w strategię Grupy Pfleiderer, która zakłada koncentrację na produktach z wysoką wartością dodaną. Dzięki tej inwestycji zwiększymy moce wytwórcze i wydajność produkcji płyty MFC oraz usprawnimy obsługę klientów w północno-wschodniej Polsce i krajach ościennych. Grupa Pfleiderer zwiększy swoją konkurencyjność. Szacujemy, że pozytywny wpływ uruchomienia nowej linii pras na wynik EBITDA grupy wyniesie docelowo ponad 3 mln euro rocznie" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Pfleiderer Group, pełniący tymczasowo obowiązki prezesa zarządu Zbigniew Prokopowicz, cytowany w komunikacie.

"Nowy ciąg do laminowania surowych płyt wiórowych i płyt MDF będzie produkował dwa podstawowe formaty: 5600x2100mm oraz 2800x2100mm, czyli najbardziej pożądane formaty na rynku. W dodatku, dzięki wprowadzeniu możliwości cięcia asymetrycznego, będziemy mogli w wydajny sposób dostarczyć klientom inne formaty, np. 4200x2100mm czy 3600x2100mm. KT11 to bardzo szybka prasa, o maksymalnej wydajności 240 cykli na godzinę, która będzie jednocześnie przystosowana do laminowania synchronicznego oraz podwójnego krawędziowania, poprawiającego estetykę produktów. Nowa instalacja wesprze efektywną produkcję szerokiego wachlarza dekorów i struktur, które powstają w Grajewie" - dyrektor zarządzający Pfleiderer Polska Grzegorz Kulesza, cytowany w komunikacie.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld euro w 2018 r.

(ISBnews)