W środę rada nadzorcza nie wybrała nowego prezesa spółki, rozstrzygnęła natomiast konkurs w części dotyczącej czterech wiceprezesów JSW. Jednemu z nich - wiceprezesowi ds. handlu Rafałowi Pasiece - powierzono pełnienie obowiązków prezesa do czasu wyboru właściwego szefa zarządu.

W zarządzie firmy nowej kadencji znaleźli się także dotychczasowy wiceprezes ds. technicznych Tomasz Śledź oraz wiceprezes ds. strategii i rozwoju Artur Dyczko - wcześniej odwołany z tej funkcji przez radę nadzorczą w styczniu br. Nowym wiceprezesem JSW ds. ekonomicznych został Radosław Załoziński. Swoją funkcję nadal pełni także wiceprezes ds. pracowniczych Artur Wojtków, wybrany na to stanowisko przez załogę w bezpośrednich wyborach.

Zarząd JSW został wybrany na trzyletnią kadencję. O stanowisko prezesa ubiegały się - po rezygnacji z kandydowania odwołanego w czerwcu prezesa Daniela Ozona - cztery osoby, a o pięć stanowisk w zarządzie rywalizowało 12 kandydatów. Do nowego zarządu nie wszedł Robert Małłek, od czerwca pełniący, decyzją rady nadzorczej, obowiązki prezesa spółki.

Rozmowy z kandydatami w nowym konkursie odbędą się 13 lipca w biurze JSW w Warszawie.

11 czerwca br. rada nadzorcza odwołała z funkcji prezesa JSW Daniela Ozona, który kierował firmą od marca 2017 r. W oświadczeniu po jego odwołaniu przewodnicząca rady nadzorczej JSW prof. Halina Buk poinformowała, że wśród przyczyn decyzji rady było m.in. nierealizowanie zobowiązań wynikających z umowy o zarządzanie, niewłaściwy nadzór nad spółkami grupy kapitałowej, nadmierne wydatki na wyjazdy służbowe, ograniczanie radzie dostępu do informacji przy podejmowaniu kluczowych decyzji, świadome wprowadzanie w błąd strony społecznej co do procesów prowadzonych w spółce, a w efekcie utrata zaufania rady nadzorczej.

W środę akcjonariusze JSW nie udzielili Ozonowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku. Pozostali członkowie zarządu JSW - także ci odwołani ze stanowisk w styczniu br. - otrzymali absolutorium, ponownie jak wszyscy członkowie rady nadzorczej JSW.

Środowe walne zgromadzenie JSW m.in. przyjęło sprawozdania dotyczące finansów oraz działalności zarządu JSW w ubiegłym roku oraz zdecydowało o podziale ubiegłorocznego, przekraczającego 1,4 mld zł, zysku spółki, w tym przeznaczeniu 200,77 mln zł na wypłatę dywidendy w wysokości 1,71 zł na jedną akcję. Dniem nabycia praw do dywidendy będzie 27 sierpnia, a dniem wypłaty 10 września tego roku. Ponad 1,1 mld zł z ubiegłorocznego zysku spółki przeznaczono na kapitał zapasowy.(PAP)

autor: Marek Błoński