Jak powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach konwencji programowej PiS i Zjednoczonej Prawicy w Katowicach, jego zdaniem realizacja wypłat rekompensat za I półrocze powinna ruszyć we wrześniu i zakończyć się do końca października - początku listopada. Zakładamy, że wnioski będą spływały sprawnie, bo dla tych, którzy je składają to są pieniądze - zaznaczył minister.

Tchórzewski przypomniał, że w piątek ME przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia wykonawczego do najnowszej, czerwcowej wersji ustawy o cenach prądu. Konsultacje mają potrwać do środy.

