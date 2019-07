O tym, jak sprawić by startup zaistniał na rynku, rozmawiamy z uczestnikami konferencji „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce", która odbyła się w ramach projektu "Startupy w Pałacu".

- Startup w Polsce buduje się poprzez znalezienie odpowiednich ludzi. Kadry, która pomoże przetrwać pewne trudności i pomóc rozwinąć produkt. Pomysł pojawił się już na uczelni. Nasze rozwiązanie budowaliśmy w oparciu o realne problemy, jakie firmy mają z zarządzaniem i z redukowaniem liczby wydruków – mówi Krzysztof Serwatka, współzałożyciel startupu Princity, zajmującego się optymalizacja procesów drukowania w firmach.

STARTUP BUDUJE SIĘ POPRZEZ ZNALEZIENIE ODPOWIEDNICH LUDZI

- Aby startup zaistniał powinny być przynajmniej dwie osoby - jedna technologiczna, która rozumie technologie i wie jak dociągnąć projekt do pewnego stadium oraz osoba, która jest zorientowana na operacyjność i biznes, która potrafi operacyjnie objąć strukturę i wie, w jaki sposób monetyzować i budować przychód na tym, co osoba technologiczna tworzy – mówi Mateusz Sołtysiak, dyrektor zarządzający Brinc w Polsce.

Jak zaznacza Sołtysiak, kolejną bardzo istotną rzeczą jest to, by trafić w rynek. - Nie chodzi tylko o to, żeby produkt był rynkowy i sprzedawalny, ale też żeby odpowiednio trafić w czas wejścia na rynek – mówi nasz rozmówca. Jako przykład startupów, którym się to udało podaje Ubera i Airbnb.