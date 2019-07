Większość przewoźników zezwala na zabranie na pokład jednej sztuki, stosunkowo niewielkiego bagażu podręcznego, który zmieści się na półce nad siedzeniem lub pod fotelem.

Maksymalna dopuszczalna wielkość plecaka bądź walizki, którą można zabrać na pokład jest zazwyczaj nie większa niż 55 x 40 x 20 cm, a jej ostateczna waga nie powinna przekraczać 8-10 kg.

Wymiary bagażu podręcznego

Wymiary, waga i liczba sztuk bagażu podręcznego w popularnych liniach:

WIZZAIR: 1 sztuka o wymiarach maksymalnych 40 x 30 x 20 cm i maksymalnej wadze 10 kg

Istnieje możliwość dokupienia 2. sztuki dodatkowego, nieco większego bagażu podręcznego w usłudze WIZZ Priority.

RYANAIR: 1 sztuka o wymiarach maksymalnych 40 x 25 x 20 cm i maksymalnej wadze 10 kg

Istnieje możliwość dokupienia 2. sztuki dodatkowego, nieco większego bagażu podręcznego połączonej z wybraniem opcji pierwszeństwa wejścia na pokład.

LOT: maksymalne wymiary bagażu wynoszą 55 x 40 x 23 kg, dozwolona waga oraz liczba sztuk bagażu zależy od wybranej przez nas klasy:

- Economy Simple, Economy Class, Premium Economy ( loty międzynarodowe) 1 sztuka o maksymalnej wadze 10 kg

- Premium Economy (loty międzykontynentalne) 2 sztuki każda może ważyć maksymalne 8 kg, łącznie jednak nie mogą przekroczyć 12 kg

- Business Class 2 sztuki, każda o maksymalnej wadze 9 kg

- dodatkowo można zabrać ze sobą torbę 40 x 35 x 12 cm o wadze do 2 kg

LUFTHANSA: w zależności od klasy 1 bądź 2 sztuki o wymiarach maksymalnych 55 x 40 x 23 cm i maksymalnej wadze 8 kg

- dodatkowo można zabrać ze sobą torbę 40 x 30 x 10 cm

EASYJET: 1 sztuka o wymiarach maksymalnych 56 x 45 x 25, bez maksymalnej granicy wagi

- dodatkowo można zabrać ze sobą torbę 45 x 36 x 20 cm

Ponadto rejsowe (oraz rzadziej również tanie) linie lotnicze zezwalają na zabranie ze sobą także dodatkowego, mniejszego bagażu takiego jak torba z laptopem, aparat fotograficzny, parasol, płaszcz, czy niewielka torebka.

Zasady przewozu płynów w samolocie

Przede wszystkim należy pamiętać, o ograniczeniach dotyczących przewozu cieczy. Do bagażu podręcznego płyny możemy spakować jedynie do buteleczek o pojemności nie większej niż 100 ml. Łączna objętość przewożonych płynów nie może przekroczyć 1 litra, a wszystkie opakowania powinny znaleźć się w przezroczystej torebce lub kosmetyczce.

Wyjątek od tej zasady mogą stanowić leki – na pokład możemy zabrać wszystkie niezbędne w wyroby medyczne – zarówno te na receptę, jak i wydawane bez niej – a więc także wszelkie syropy itp. nawet w buteleczkach o objętości większej niż 100 ml.



Innym odstępstwem od wielkości opakowań z płynami jest możliwość zabrania na pokład butelki z pokarmem dla niemowlaka. W takiej sytuacji należy zgłosić przy odprawie posiadanie takich płynów i być przygotowanym na to, że kontroler może poprosić nas o spróbowanie napoju.

Jakie jedzenie pakować do bagażu podręcznego?

Do bagażu podręcznego możemy zapakować jedzenie. Choć tu nie istnieją żadne ograniczenia ze strony przewoźników (oprócz opisanych już płynów), warto zapoznać się z przepisami danego państwa dotyczącymi wwozu i wywozu żywności z jego terytorium. W granicach Unii Europejskiej wolno przewozić praktycznie każdy rodzaj żywności. Restrykcje mogę nas spotkać szczególnie jeśli wybieramy się na inny kontynent – większość zakazów dotyczy wyrobów pochodzenia zwierzęcego, rzadziej świeżych owoców i warzyw. Znacznie ograniczane mogą być także ilości przewożonego alkoholu i papierosów.

Czego nie mogę zabrać?

Na pokład samolotu nie wolno nam zabierać również przedmiotów o ostrych zakończeniach. Do bagażu podręcznego nie należy pakować więc igieł, żyletek, śrubokrętów, narzędzi multitool, czy nawet korkociągu. Dozwolone są natomiast przybory takie jak cążki do paznokci czy jednorazowe maszynki do golenia. W bagażu podręcznym, ze względów bezpieczeństwa, bezwzględnie zakazane jest przewożenie broni palnej (a także amunicji) oraz białej (np. pałek teleskopowych), materiałów wybuchowych, substancji łatwopalnych, toksycznych oraz aerozoli.

Problemy może sprawić także przewożenie w bagażu podręcznym większego sprzętu sportowego. Do torby spakować możemy m.in. płetwy do pływania, kule do kręgli czy rolki. Nie należy jednak zabierać ze sobą na pokład np. deskorolek, wędek ani kijów golfowych. W przypadku niektórych sprzętów większych gabarytów jak np. sprzęt narciarski, deski surfingowe, sprzęt do nurkowania czy rower najlepszym rozwiązaniem będzie wykupienie bagażu specjalnego lub usługi przewozu sprzętu sportowego (oferty różnią się w zależności od linii).

Co ze sprzętem elektronicznym?

Przewóz sprzętu elektronicznego w bagażu podręcznym nie jest ograniczany – możemy zabrać ze sobą zarówno najpotrzebniejsze sprzęty jak telefon, laptop, ładowarkę i sprzęt fotograficzny jak i prostownice oraz lokówki, suszarki do włosów, depilatory czy czajniki. Niedozwolne jest jedynie przewożenie sprzętów zawierających części o ostrych zakończeniach – np. blenderów, czy wiertarek. Warto pamiętać, aby sprzęt elektroniczny pakować na końcu, ponieważ podczas kontroli trzeba go wypakować z plecaka.

Pamiętajmy, że w bagażu nadawanym nie powinno być zaś żadnych urządzeń zasilanych bateriami litowo - jonowymi.

Więcej informacji

W razie wątpliwości co do możliwości zabrania konkretnego przedmiotu na pokład samolotu warto zapoznać się z przykładową listą przedmiotów zabronionych i dozwolonych zamieszczoną na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, bądź skontaktować z przewoźnikiem przy pomocy dostępnej infolinii.

Jakiej wielkości bagaż rejestrowany mogę zabrać?

Linie lotnicze zazwyczaj zezwalają na zabranie nie więcej niż 3 sztuk bagażu rejestrowanego o wadze maksymalnie 32 kg. W lotach liniami rejsowymi bagaż rejestrowany jest zwykle wliczony w cenę biletu, ale przypadku tańszych linii za bagaż naliczone mogą zostać dodatkowe opłaty.

Wymiary, waga i liczba sztuk bagażu rejestrowanego w popularnych liniach lotniczych

WIZZAIR – do 3 sztuk o wymiarach 149 x 119 x 171 cm i wadze do 10/20/32 kg (w zależności od tego, którą opcję wykupimy, żadna natomiast nie jest wliczona w cenę biletu)

RYANAIR – do 3 sztuk o wadze do 10/20 kg (w zależności od tego, którą opcję wykupimy, żadna natomiast nie jest wliczona w cenę biletu)

LOT – do 3 sztuk o wadze maksymalnie 23 kg (w zależności od klasy nawet do 3 sztuk, wliczonych lub niewliczonych w cenę biletu)

LUFTHANSA – każdy bagaż może mieć sumę krawędzi nie większą niż 158 cm oraz ważyć najwyżej 32 kg (w zależności od wybranej klasy oraz trasy pasażerowi może przysługiwać 1-3 sztuk wliczonych w cenę biletu)

EASYJET – każdy bagaż może mieć sumę krawędzi nie większą niż 275 cm, żaden bagaż nie jest wliczony w cenę biletu, istnieje możliwość dokupienia 1 sztuki do 15 kg oraz maksymalnie 3 sztuk do 23 kg (z możliwością dopłaty za nadbagaż do 32 kg)

Od czego zależy cena bagażu rejestrowanego?

Na ceny bagażu rejestrowanego wpływ mają przede wszystkim takie czynniki jak: wybrana linia lotnicza, waga walizki, data podróży (ceny znacznie rosną w sezonie), klasa oraz trasa lotu. Watro również pamiętać o przestrzeganiu limitów wagowych, ponieważ w każdej linii lotniczej za nadbagaż zostaniemy obciążeni dopłatą, która może znacznie zwiększyć koszty naszego lotu.

Czego nie wolno przewozić w bagażu rejestrowanym?

Przepisy obostrzające przewóz przedmiotów w bagażu rejestrowanym są znacznie mniej restrykcyjne niż w przypadku plecaków, toreb, czy walizek zabieranych na pokład. Do bagażu rejestrowanego, podobnie jak w przypadku podręcznego, nie wolno zabierać substancji wybuchowych, łatwopalnych, chemicznych i toksycznych. Warto również sprawdzić przepisy państwa, do którego wylatujemy dotyczące ograniczeń przewozu żywności, alkoholi, papierosów, czy broni.

Autor: Marta Zybert